Украина с одной медалью обошла Россию в общем зачете Олимпиады

У наших спортсменов 11 медалей, но ни одной золотой. В то же время украинский фристайлист Александр Абраменко принес своей стране золото. Теперь Украина в общем зачете делит с Польшей 17-18 места, а команда России на 20 месте. В первой тройке Норвегия, Германия, Нидерланды.