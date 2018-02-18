Украина с одной медалью обошла Россию в общем зачете Олимпиады
У наших спортсменов 11 медалей, но ни одной золотой. В то же время украинский фристайлист Александр Абраменко принес своей стране золото. Теперь Украина в общем зачете делит с Польшей 17-18 места, а команда России на 20 месте. В первой тройке Норвегия, Германия, Нидерланды.
Комментарии74
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atlanov 18 февраля 2018 | 16:04
Молодчага Абраменко! Мой земляк, из Николаева.
daatan 18 февраля 2018 | 16:19
Молодец. А вот киевскую хунту, по всему видимому, скоро свергнут украинцы. Молодцы.
killbalafre 18 февраля 2018 | 16:20
daatan: только после того как свергнут кремлевскую хунту
daatan 18 февраля 2018 | 16:45
killbalafre: Нет кремлёвской. Есть законно избранная власть. В отличии от киевской. Ну да что Вам объяснять, Вы же и сами это прекрасно знаете.
poluputing 18 февраля 2018 | 16:49
daatan: пятый раз одно сурло =законно? Ну тогда я- балерон
sergeev67 18 февраля 2018 | 16:21
daatan: А вот киевскую хунту, по всему видимому, скоро свергнут украинцы. Молодцы.
Угу. Уже наполовину свергли. Вот, скоро Януковича назад пригласят нацлидером. Воеводить страной на "два срока подряд" и зашибись.
bz88 18 февраля 2018 | 16:36
daatan Опять без хунты не можете, лучше бы написали как все вместе наши и украинец стояли и ждали результата, переживали, радовались. Вот про это нужно писать,видеть, спортсменам уважение.молодцы и медали взяли и показали какими нужно быть нормальными людьми.
daatan 18 февраля 2018 | 16:48
bz88: Это не я не могу. Это Эхо. Заголовочек прочитайте внимательно, в нём всё это и прописано. :)
bz88 18 февраля 2018 | 16:56
daatan: Если Украина где-то лучше это уже событие в СМИ стало!. А то про Украину одну чернуху пишут и показывают. Вот и хорошее. Напоминаю соревнуется атлеты ,а не страны
ramun 18 февраля 2018 | 16:36
daatan: Не уставайте ждать
pravdatut 18 февраля 2018 | 16:49
daatan: Тебе мало, что ссср свергли, а до совка не доходит!
ugiazov 18 февраля 2018 | 16:52
daatan: Не свергнут, а переизберут. Честно.
garykiriakos 18 февраля 2018 | 16:53
daatan: Хунта у тебя в штанах, оаровец!
minerr 18 февраля 2018 | 16:58
garykiriakos: Кто про что, а свидомый о своем, о любимом - о "хунте" в чьих-то штанах.
apontiy 18 февраля 2018 | 16:34
atlanov: Украинец Абрам (енко)!
matros__koshkin__12 18 февраля 2018 | 16:04
Сцуки! Роисся, вперде!
ginbin_ 18 февраля 2018 | 16:07
Норвегия чуть больше 5 000 000 жителей. Москва 20 000 000. Без мельдония духоскрепного только такс топить можем.
liberal_rodinu_predal 18 февраля 2018 | 16:09
ginbin_: только с препаратами от астмы
cattt 18 февраля 2018 | 16:12
liberal_rodinu_predal: Ни чего у нас росейские компьютеры мы сами посчитаем.
vezdehod 18 февраля 2018 | 16:19
liberal_rodinu_predal:
только с препаратами от астмы
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Так в чём же дело...Почему не принимаем и мы? А, так - ДОКАЖИТЕ.
daatan 18 февраля 2018 | 16:22
liberal_rodinu_predal: Да. команду "больных асматиков" свалить на зимних трудно. :)
vasilevich58 18 февраля 2018 | 17:02
daatan: Объяснять свои поражения астмой представителей крошечной Норвегии - позор и стыдоба!
niko1268 18 февраля 2018 | 16:42
ginbin_: из этих 20000000 15000000 гастры)))
nanarytwo 18 февраля 2018 | 16:13
matros__koshkin__12: Хохлы, какие вы ущербные.
vilingrad 18 февраля 2018 | 16:16
nanarytwo: liberal_rodinu_predal: Великая Империя Авось чё-то обсирается перед "недостраной".
Правда, русские хоккеисты отомстили студентам США за Вагнера!
daatan 18 февраля 2018 | 16:25
vilingrad: Так пиндосы каждый раз студентов выставляют. Профессионалам то стыдно проигрывать России, вот и вставляют студентов.
testmeter 18 февраля 2018 | 16:32
daatan: Просто в США жестко придерживаются правил. Олимпийские игры не допускают участия в них профессионалов. А росисяне - они везде - любители, добровольцы, ихтамнеты
daatan 18 февраля 2018 | 16:51
testmeter: Ну еще бы, тут же пиндосовских "профи" на допинг проверить должны, а этого, что бы избежать позора, ну никак допустить не можна. Вот и выдумали правла.:)))
Ну да ежели им за свой пиндосовский хоккей не стыдна, то пусть присылают студентов. :)))
koleg197 18 февраля 2018 | 16:27
vilingrad: да каким студентам,бомжам
archibald_dandy_esquire 18 февраля 2018 | 16:44
nanarytwo: " Хохлы, какие вы ущербные. "
Да, украинцы гораздо более уступают исконно русским арийцам, спустившимся с Карпатских гор с дополнительными хромосомами, которые определяют их сущность - как прожить и не работать и кругом враги, изобретающие всякие ненужные вещи, когда для счастья нужны всего лишь "бабы, водка, гармонь и лосось". Иное до русского руководящего страной менталитета не доходит.
Ну, да, ездить предпочитают в "мерседесах", летать на "бомбардье", подтираться французской туалетной бумагой - но ведь весь мир создан для ублажения РУССКИХ АРИЙЦЕВ (определение см.выше.).
Не так ли?
andreyko_75 18 февраля 2018 | 16:28
Россия,Крым.
Для справки:
1. Строится Крымский мост
2.Строится трасса "Таврида"
3.Идёт полная реконструкция ж/д в Крыму.
4.Строится ТЭЦ Симферополь,открытие в ближайшие месяцы.
5.Строится ТЭЦ Севастополь
6.Строится новый Аэропорт
7.В Симферополе строят крупнейшую многопрофильную больницу с вертолётными площадками.
8.Построено множество модульных детских садов.
9. Построили и открыли крупную школу №44 с 1993г школы не открывались в Крыму.
10.Идёт реконструкция учебных и оздоровительных учреждений.
11.В "Артеке" сделан полный капитальный ремонт.
12.В городах идёт капитальный ремонт ЖКХ и дорог.
13.Основные трассы Крыма отремонтированы а местами полностью заменён асфальт.
14.Крупнейшие предприятия Крыма загружены заказами и люди трудоустроены.
15.На Черноморский флот поступают новые современные корабли.
16.В Севастополе идут проектно-изыскательские работы по началу строительства тоннеля под Севастопольской бухтой.
17.Идут переговоры Крымской ж/д и Тверского вагоностроительного завода на приобретение крупной партии двухэтажных вагонов и современных электричек.
18.Все земли Крыма поставили на кадастр и того украинско-татарского бардака с захватом земель уже нет.
19.В феврале 2018 г начнётся строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный .Это 4-х полосная дорога первой технической категории с расчётной скоростью движения до 120 км/ч.
20. «Жигулина роща» - один из крупнейших и масштабных проектов 2017-2018г благоустройства городской территории не только в Симферополе, но и в Крыму в целом на площади 44 гектара.
21.И Т/Д!
------------
А что там в Украине?
Хе,Хе!
kottigr1 18 февраля 2018 | 16:41
andreyko_75: Странно, что финал всех Ваших 21 достижения ожидается в будущем времени.. Хотя.. С Путиным и его болтовней про 25 миллионов новых рабочих мест и прочим враньем всего можно ожидать...
ugiazov 18 февраля 2018 | 17:03
andreyko_75: !. Понавтыкали портретов Путина.
2. Задрали цены до российских.
3. Загородили заборами пляжи, они теперь для олигархов.
4. Отобрали у людей участки под ТРЦ, выгнав людей из домов.
И много ещё чего.
poluputing 18 февраля 2018 | 17:03
andreyko_75: за годы войны только в моей харьковской обл.(без Харькова) открыта школа и 2 спортивных центра (некоммерческих) , отремонтировано дороги госзначения
vezdehod 18 февраля 2018 | 16:04
Всё нормалёк..."Бронза" им "Дерево" - тоже в хозяйстве пригодятся.
evgolius7 18 февраля 2018 | 16:04
Вот как Родченков сбежал в Америку, так у россиян на Олимпиадах стало не очень получаться...
Верните нам Родченкова, пиндосы!
Где Родченков- там Победа..
odobryam_s 18 февраля 2018 | 16:12
evgolius7: А и правда! Другие проходимцы вроде все так же занимают места, к которым их и близко подпускать нельзя, исчез только Родченков...
opiatnovyi63 18 февраля 2018 | 16:05
А наши госпропагандоны всё время утверждают, что Украины как таковой уже нет !
max3446 18 февраля 2018 | 16:06
Нынешний глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей в ходе киевского майдана в феврале 2014 года, заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили, который, по его утверждению, был свидетелем этих событий.
«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк-молодой — из карабина „Сайга“, его отец — из карабина СКС», — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, с которыми он готов выступить в украинском суде и которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси с грузинскими снайперами, которые, по их словам, непосредственно принимали участие в трагических событиях на майдане. Они утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получали от Пашинского.
По словам бывшего грузинского военного Кобы Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас возглавляет «Грузинский легион», воюющий в Донбассе на стороне Киева.
Мамулашвили поставил задачу «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим». Как рассказал Нергадзе, на его группу было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки.
opiatnovyi63 18 февраля 2018 | 16:12
max3446: И какая связь между растрелом митингующих и олипийскими играми в Ю.Корее?
max3446 18 февраля 2018 | 16:21
opiatnovyi63: К тому что меня как и все мировое цивилизованное сообщество возмущает что страна 404 (некогда Украина), после такого вообще участвует в этих играх, где ей не место
raffal 18 февраля 2018 | 16:38
max3446:
На играх участвует не Россия, а OAR.
А Украина есть и сегодня её спортсмен стал олимпийским чемпионом.
И не примазывайся к мировому сообществу, сталинист-власовец, то есть фашист: ))
alex362 18 февраля 2018 | 16:21
opiatnovyi63: Пропагандоны склепали очередную уж совсем несусветную бредятину - теперь, соответственно, ее будут везде тыкать. Такая себе вторая серия кинишка про террориста Яценюка.
Создание альтернативной реальности, то бишь паранойя на государсвенном уровне, продолжается полным ходом. Больной уже безнадажен.
raffal 18 февраля 2018 | 16:30
max3446:
Кретин, тема победа украинского спортсмена на Олимпиаде, а не "патриотический" понос.
sasha2011 18 февраля 2018 | 16:40
raffal:
Ну что Вы, уважаемый, обращаете внимание на это ничтожество max3446, который заявляет, что сфера его деятельности - юриспруденция.
Работает охранником в суде, а поди ж ты - юриспруденция.
К тому же уровень интеллекта max3446 таков, что по сравнению с ним известный Вам подпоручик Дуб - просто гений.
Так что, не обращайте внимание на убогого...
jblack2 18 февраля 2018 | 16:06
А у слона все равно хрен толще!
metalug 18 февраля 2018 | 16:20
jblack2: Ты на себе проверил, да?
А кого еще ты опробовал?
Говори, не стесняйся, ты же патриот настоящий.
jblack2 18 февраля 2018 | 16:51
metalug: ...Говори, не стесняйся...
-------
Чего же стесняться? Рад за Сашу Абраменко как и за российских спортсменов!
А ты думал, я должен был волосы на заднице рвать?
Украинцы, белорусы, казахи, россияне и прочие народы, жившие веками в одном государстве, как бы кто не старался сохраняют историческую и культурную близость.
bozman1944 18 февраля 2018 | 16:08
У украинца золото, а россиянина заподозрили в употреблении допинга. Вот такие реалии, российские поцриоты. Утритесь и удавитесь от злобы.
mamiluk 18 февраля 2018 | 16:08
Даже одна олимпийская медаль,для украинцев- может иметь общественно -политический резонанс в войне с потенциальным оккупантом.
nikchimzwet886 18 февраля 2018 | 16:37
mamiluk: Значит, чтобы там не говорил Шендерович, спорт это всё-таки политика.
zolingen 18 февраля 2018 | 16:10
Кто на что способен. На самом деле не национальность побеждает или проигрывает, а спортсмен.
pontifig 18 февраля 2018 | 16:25
zolingen: да ладно ?
odobryam_s 18 февраля 2018 | 16:10
Да пипец просто, прям сверхдержава теперь! Одно недоразумение на полпятки опередило другое! Все, мир перевернулся! Один коверный сорвал на похлопка больше аплодисментов, чем такой же жалкий клоун...
testmeter 18 февраля 2018 | 16:35
odobryam_s: Ты и того не удостоилось. Портянки подмотай
mikr 18 февраля 2018 | 16:13
Поздравляю Украину с этим успехом несмотря на то, что всей душой болею за российскую команду. Но, в конце концов мы все - выходцы из СССР, поэтому навсегда останемся единой командой, вне зависимости от сегодняшних временных политических неурядиц.
odobryam_s 18 февраля 2018 | 16:16
mikr: Иди-ка ты к психиатру, единокомандный ты мой! В кои-то веки России выпал шанс стряхнуть с себя всю эту обузу и нормально развиваться... Лично мне никто из бывших союзных республик нафиг не нужен!
testmeter 18 февраля 2018 | 16:37
odobryam_s: "мне никто из бывших союзных республик нафиг не нужен" /// А уж как ты им не нужен... Только вот не отстаешь чегой-то, портянь "нормально развивающаяся"
alex362 18 февраля 2018 | 16:25
mikr: Даешь финские медали в российскую копилку! Да, и польские тоже - хотя бы половину.
raffal 18 февраля 2018 | 16:35
mikr:
СССР, болван, найдёшь на помойке истории. Попытка реанимации этого трупа приведёт (уже привела) только к войне. России на Олимпиаде нет. Есть команда OAR.
К поздравлению спортсмена из Украины присоединяюсь.
mikr 18 февраля 2018 | 16:49
raffal: Хоть я и не садист, но в дальнейшем постараюсь почаще произносить слово СССР. Вы меня простите за маленькую человеческую слабость, но очень уж забавно наблюдать как всю вашу шоблу от него колбасит, как чертей от ладана.
raffal 18 февраля 2018 | 17:02
mikr:
Шоблой, по определению, не могут быть люди знающие и говорящие правду. Нет больше этого СССР и не будет. Это сейчас скулёж по издохшему совку, а тогда ни одна коммунистическая бл...ь не вышла на его защиту. Почему? А потому, что бля...и, сэр;) Повторять мантру про "вечно живой" о покойнике могут только малохольные сталинисты, читай фашисты. А что касается слабостей, то ничего, кроме слабостей, у Вас просто нет и быть не может.
epynda 18 февраля 2018 | 16:13
Порадуйтесь либерал-хамаССовцы, попрыгайте....
У России появятся золотые медали и они добавятся к уже завоёванным...
Чего вам конечно, не хотелось бы....
vaka257 18 февраля 2018 | 16:21
epynda: Сопли подотри...
tag188 18 февраля 2018 | 16:15
команда России на 20 месте.
============
Чё то я не понял. Вчера же еще были на 15 месте, а сегодня уже на 20м.
Портянки, объясните причины такого невиданного успеха спортивной смехдержавы.
apontiy 18 февраля 2018 | 16:30
tag188: Это патамушта Путин заболел. Некому умирать под Москвой - все в Сирии.
vadimp 18 февраля 2018 | 16:22
И чего считаться когда "половина" команды дома?
max3446 18 февраля 2018 | 16:25
Отказ в «карте поляка» по идеологическим соображениям не останавливает украинцев, желающих получить работу в Польше. Ради трудоустройства они даже готовы рискнуть взносом за посреднические услуги в размере €2,5 тыс. — в случае отрицательного решения консула деньги не возвращаются. Причём отказывать Польша стала чаще.
Об этом RT рассказали соискатели рабочих мест с Украины. Эксперты считают, что это может ещё больше осложнить отношения Варшавы и Киева.
Как идеологические споры о Бандере и Волынской резне отражаются на жизни граждан Украины, разбирался RT.
Украинцам, которые хотят получить работу на территории соседней Польши, при собеседовании в консульстве теперь нужно отвечать на ряд необычных вопросов. Представители польского МИД выборочно спрашивают соискателей, как они относятся к радикальным националистическим организациям, Украинской повстанческой армии (УПА)* и Волынской резне.
Польское издание Rzeczpospolita приводит слова руководителя организации «Евромайдан Варшава» Натальи Панченко: «Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своём ответе относительно Бандеры, тогда «До свидания, Польша».
lisitsa1962 18 февраля 2018 | 17:00
max3446: Отказ в «карте поляка» по идеологическим соображениям не останавливает украинцев, желающих получить работу в Польше.
---
?????? Вы сами-то поняли что написали. Причём "карта поляка" к рабочей визе? И причём "карта поляка" к идеологии?
pushok1971 18 февраля 2018 | 16:28
Роисся - страна 404, без флага, и армии - врердё!
Намкрыш!
raffal 18 февраля 2018 | 16:32
Поздравления олимпийскому чемпиону из Украины и надежда, что Россия, вернее, OAR всё же получит в Корее хоть одно золото.
Вероятность (немалая) на фигурное катание у девушек.
Вероятность (средняя) на хоккей у парней и...пожалуй всё. Негусто....
На провальной зимней Олимпиаде в Ванкувере было ТРИ золота и 11 место. В Сочи был "триумф", обернувшийся вселенским позором. Сейчас ...а сейчас России на Олипиаде просто нет. И это горько.
killbalafre 18 февраля 2018 | 16:38
Украинцы молодцы
Обскакали москалев
vladvinn73 18 февраля 2018 | 16:38
ха! ха-ха! ха-ха-ха! отлично!
lisitsa1962 18 февраля 2018 | 16:52
Ну всё, сейчас скрепанутых разорвет от злости