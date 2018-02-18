МОК заподозрил российского участника Олимпиады в употреблении допинга
Наша команда получила официальное уведомление. Имя фигуранта и вид спорта пока не называются до результатов вскрытия второй пробы. По сведениям газеты «Спорт-Экспресс», следы мельдония нашли в пробе керлингиста Александра Крушельницкого, который завоевал в Пхенчхане бронзу.
«Использовать допинг сейчас, после всех скандалов – это очень глупо», — сказал «Эху Москвы» спортивный комментатор Василий Уткин.
Тем временем в федерации керлинга России говорят, что в команде никто не употребляет мельдоний с октября 2015.
Комментарии22
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opiatnovyi63 18 февраля 2018 | 16:08
ДОПИНГ это как зараза!
vikwlad 18 февраля 2018 | 16:26
"в федерации керлинга России говорят, что в команде никто не употребляет мельдоний с октября 2015."
А до октября 2015 что, употребляли? Ведь сколько было визгу, что российские спортсмены никогда не употребляли допинг.
lenin3 18 февраля 2018 | 16:33
vikwlad: Да, до октября 2015-го употребляли, потому что не было запрещено. Вы бы перед своим высером на ветке хоть поинтересовалась бы историей вопроса...)))
vikwlad 18 февраля 2018 | 16:53
vikwlad:
Россия опустилась на 20 место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде. Редкое позорище. Без допинга даже Украину догнать не может.
cattt 18 февраля 2018 | 16:09
Ч чё в кёрлинге используют допинг чтоб не уснуть?
sergeev67 18 февраля 2018 | 16:13
cattt: Ч чё в кёрлинге используют допинг чтоб не уснуть?
Также, как и бобслее. И нем не менее, жрут постоянно. И попадаются. И снова жрут.
Россию умом не понять.
lenin3 18 февраля 2018 | 16:10
Этого и следовало ожидать-подозрений в употреблении мельдония,марихуаны,водки,в конце концов. МОК думал, что убил российских спортсменов. Но, черт возьми, они еще бултыхаются, медали завоевывают.Страшно за Медведев и Заготовку становится. Да за хоккеистов тоже...
Следи за собой, будь осторожен...
lenin3 18 февраля 2018 | 16:12
Медведеву и Загитову,чертов исправитель...
alehan00074 18 февраля 2018 | 16:25
lenin3: верно мыслишь, портян! Только давай без обиняков- допинг подсыпали нашим пиндосы....как доллары в вентиляцию:))))
lenin3 18 февраля 2018 | 16:31
alehan00074: заметьте, не я это предположил, про пиндосов и вентиляцию.Еще извинятся будешь, путриот, перед спортсменами.Я ссу над вашим подходом, путриоты:на олимпиаду поехали предатели родины, но за их удачами-неудачами вы пристально следите... )))
albertsurikov 18 февраля 2018 | 16:10
Знатоки спорта пишут, что тереть шваброй по льду нужно быстрее, чем другие :)
demokrat62 18 февраля 2018 | 16:11
Давно пора Россию выгнать из МОК и из всех спортфедераций. Не понятно чего с ней валандуются ?? Стана превратился во всемирную воровскую помойку.
jetsam 18 февраля 2018 | 16:13
@до результатов вскрытия второй пробы.@
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надо подождать. ибо
mamiluk 18 февраля 2018 | 16:16
"унихтамнеты"-кричали,что "все спортсмены чисты как слеза"...но видимо,страсть к мельдонию сильнее,чем угрозы отстранения от соревнований.
valkuz7 18 февраля 2018 | 16:21
Дрпинг - скрепа нации. У кого самогон, укого стекломой, у кого мельдоний.
paol 18 февраля 2018 | 16:24
Дураков никто не отменял...
killbalafre 18 февраля 2018 | 16:27
"А когда мы победим-победим,
То мочу им не сдадим-не сдадим!
От позора нас спасут
Фразы «Русские не ссут!»
И «Совсем чего-то писать не хочется»
И «Пускай враги от ужаса мочатся!»
Мы не станем никого никуда лизать,
Так лицо мы сохраним, и анализы!"
Орлуша
askold_rurik 18 февраля 2018 | 16:34
У российских спортсменов в результате мутаций появилась лишняя железа, которая вырабатывает мельдоний
sklar39 18 февраля 2018 | 16:39
"Никогда такого не было и, вот опять! "
tonight 18 февраля 2018 | 16:59
Не раша а параша! Дерьмо страна. Ничего их не учит, не пустули под флагом выступить казалось бы одумайтесь. Так нет, они опять за старое допинг жрать. Пусть рашу парашу вообще выкинут штоб ни под флагом не выступали больше. Они все замазаны и "чистые" тоже как оказалось. В раше нет чистых спортсменов
terens 18 февраля 2018 | 17:06
могли тупо в еду подсыпать. пендосы за это неплохо заплатят.
virgenu 18 февраля 2018 | 17:08
Всё врут, русофобы, Мутко уж нет, а мальдоний всё есть. Скрепы однако!