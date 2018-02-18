МОК заподозрил российского участника Олимпиады в употреблении допинга

Наша команда получила официальное уведомление. Имя фигуранта и вид спорта пока не называются до результатов вскрытия второй пробы. По сведениям газеты «Спорт-Экспресс», следы мельдония нашли в пробе керлингиста Александра Крушельницкого, который завоевал в Пхенчхане бронзу.

«Использовать допинг сейчас, после всех скандалов – это очень глупо», — сказал «Эху Москвы» спортивный комментатор Василий Уткин.

Тем временем в федерации керлинга России говорят, что в команде никто не употребляет мельдоний с октября 2015.