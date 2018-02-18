Американская компания SpaceX отложила до 21 февраля запуск испанского спутника.
Космический аппарат на орбиту должна была вывести ракета-носитель «Фэлкон 9». Дополнительная проверка потребовалась обтекающему элементу фюзеляжа ракеты.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Космический аппарат на орбиту должна была вывести ракета-носитель «Фэлкон 9». Дополнительная проверка потребовалась обтекающему элементу фюзеляжа ракеты.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт