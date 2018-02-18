Американский эсминец «Карни» миновал Босфор и вошел в Черное море.
Как говорится в заявлении ВМС США, он присоединится к уже находящемуся там американскому эсминцу «Росс». Боевые корабли будут задействованы для проведения морских операций по безопасности. В апреле 2017 года эсминец Ross нанес удар «Томагавками» по аэродрому Шайрат в ответ на химическую атаку, якобы проведенную правительственными силами Сирии в провинции Идлиб. В последний раз одновременно два корабля ВМС США находились в водах Черного моря во время американо-украинских учений Sea Breeze в июле 2017 года.
Комментарии2
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semia 18 февраля 2018 | 05:21
В Сирии наших военных не было в колоне ,всех перебили .
Боюсь аналогичный случай будет в ДНР ЛНР. Там же российских войск нет. Попросит Украина по сепарам(террористам) долбануть крылатыми ракетами. Помогут .
И полетят цинковые домики от остова до Владивостока. И не вмешаемся -Россия ведь не сторон конфликта.
dunai10 18 февраля 2018 | 05:27
semia: В Сирии наших военных не было в колоне ,всех перебили .
Боюсь аналогичный случай будет в ДНР ЛНР.
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Будете фантазировать, то в Вашем воображении, ещё и не такое может случиться.