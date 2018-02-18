Американский эсминец «Карни» миновал Босфор и вошел в Черное море.

Как говорится в заявлении ВМС США, он присоединится к уже находящемуся там американскому эсминцу «Росс». Боевые корабли будут задействованы для проведения морских операций по безопасности. В апреле 2017 года эсминец Ross нанес удар «Томагавками» по аэродрому Шайрат в ответ на химическую атаку, якобы проведенную правительственными силами Сирии в провинции Идлиб. В последний раз одновременно два корабля ВМС США находились в водах Черного моря во время американо-украинских учений Sea Breeze в июле 2017 года.