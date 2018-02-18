В Киеве сегодня планируется ряд протестных акций. Они приурочены к годовщине событий 2014 года.
В частности, колонна украинских радикалов прошествует к зданию Россотрудничества, у стен которого накануне уже произошли беспорядки. Как передает ИФ, обеспечивать безопасность сегодня в Киеве будут около 3 тысяч правоохранителей и бойцов Нацгвардии.
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