В Киеве сегодня планируется ряд протестных акций. Они приурочены к  годовщине событий 2014 года.

В частности, колонна украинских радикалов прошествует к зданию Россотрудничества, у стен которого накануне уже произошли беспорядки. Как передает ИФ, обеспечивать безопасность сегодня в Киеве будут около 3 тысяч правоохранителей и бойцов Нацгвардии.