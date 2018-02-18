Пять человек на снегоходах провалились под лед на Москве-реке.
Как сообщается на сайте Росгвардии, в районе Рублевской станции водоподготовки два снегохода выехали на лед и провалились в полынью. Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии. Троих мужчин удалось спасти, в воде могут находиться еще два человека. Их тела пока не обнаружены.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт