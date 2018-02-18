Пять человек на снегоходах провалились под лед на Москве-реке.

Как сообщается на сайте Росгвардии, в районе Рублевской станции водоподготовки два снегохода выехали на лед и провалились в полынью. Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии. Троих мужчин удалось спасти, в воде могут находиться еще два человека. Их тела пока не обнаружены.