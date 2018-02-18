Журналистов Центра управления расследованиями заблокировали в районе охотхозяйства в Тульской области.
Об этом ЭМ рассказал журналист ЦУР Андрей Галяткин. По его словам, группа журналистов из пяти человек выполняла здесь редакционное задание, связанное с незаконным отъемом земель в пользу охотхозяйства «Зубр»». Местные фермеры утверждают, что охотхозяйство фактически использует «Роснефть», и там охотится сам Сечин. Сотрудники охотничьего хозяйства обвинили журналистов в том, что они якобы устроили ДТП с их автомобилем, а затем скрылись с места происшествия.
Комментарии2
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donkeeng74 18 февраля 2018 | 05:23
Выдадут лицензию на отлов сотрудников ЦУР и обложат флажками 100%.....
opiatnovyi63 18 февраля 2018 | 05:34
Где Сечин , там , значит, беззаконие и откаты..