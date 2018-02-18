Папа Римский Павел VI будет причислен к лику святых уже в этом году.

С таким заявлением выступил Папа Франциск. Глава Римско-католической церкви напомнил, что ранее им были объявлены святыми двое других первосвященников – Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. «На очереди Бенедикт XVI и я», — пошутил понтифик.