Папа Римский Павел VI будет причислен к лику святых уже в этом году.
С таким заявлением выступил Папа Франциск. Глава Римско-католической церкви напомнил, что ранее им были объявлены святыми двое других первосвященников – Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. «На очереди Бенедикт XVI и я», — пошутил понтифик.
Комментарии2
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koshkaedu 18 февраля 2018 | 05:00
Если Пий 12, который сотрудничал с Гитлером, объявлен святым, то остальных
можно всех подряд объявлять святыми, даже больше.
rassvet_12 18 февраля 2018 | 05:35
koshkaedu: А что делал Гитлер, чего не делала святая инквизиция в средние века?