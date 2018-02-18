Самая большая проблема, угрожающая мировой стабильности — кибернападения.
Так считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, недавние хакерские атаки NotPetya и WannaCry показали, что кража деликатных и личных данных становится способом подрыва деятельности компаний и правительств во всем мире.
Комментарии3
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opiatnovyi63 18 февраля 2018 | 05:01
Следы ведут в кремль..
prof57 18 февраля 2018 | 05:13
Самая большая проблема этого мира - глупость, серость, идиотизм западной бюрократии....
velbkeirf1 18 февраля 2018 | 05:24
Фрау Меркель снята пиндосней во всех ракурсах дойчланд процветает куриная твоя голова