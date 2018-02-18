«Фейсбук» будет отслеживать рекламодателей, которые упоминают кандидатов на госпосты в США.

Компания собирается добиться этого с помощью рассылки открыток по почте со специальным кодом. Как сообщила Рейтер один из директоров Facebook Кэти Харбат, использование обычной почты проверенный способ проверки, проживает ли человек в Штатах или нет. Американские законы запрещают иностранцам жертвовать средства участникам избирательных кампаний.