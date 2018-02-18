В Киеве сегодня планируется ряд протестных акций.

Они приурочены к годовщине событий 2014 года. В частности, сторонники Михаила Саакашвили проведут в Киеве очередной марш с требованием отставки президента. На предыдущем митинге две недели назад, Саакашвили предъявил Порошенко ультиматум: президент должен объявить об отставке до 18 февраля, в противном случае глава государства столкнется с «народным гневом». Порошенко со своего поста не ушел, зато власти выслали Саакашвили в Польшу.