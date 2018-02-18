Лидер организации «Русские Астрахани» Игорь Стенин вместе с женой и сыном уехал из России.
Как передает «Кавказский узел», активисту в последнее время поступали угрозы. В 2015 году в отношении Стенина возбудили уголовное дело по обвинению в призывах к экстремизму. Суд приговорил Стенина к двум годам колонии-поселения. В скором времени активист должен был отправиться с месту отбывания срока. Правозащитный центр «Мемориал»признала лидера «Русских Астрахани» политзаключенным.
Комментарии1
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liquidsky__ 18 февраля 2018 | 05:32
Пора уже запомнить, что любого, кого защищает "Мемориал", надо держать в кутузке с первого и до последнего дня, а не отпускать под подписку или домашний арест.