Журналистов Центра управления расследованиями заблокировали в районе охотхозяйства в Тульской области.

Об этом ЭМ рассказал журналист ЦУР Андрей Галяткин. По его словам, группа журналистов из пяти человек выполняла здесь редакционное задание, связанное с незаконным отъемом земель в пользу охотхозяйства «Зубр»». Местные фермеры утверждают, что охотхозяйство фактически использует «Роснефть», и там охотится сам Сечин. Сотрудники охотничьего хозяйства обвинили журналистов в том, что они якобы устроили ДТП с их автомобилем, а затем скрылись с места происшествия.