Парковка в Москве в праздники с 23 по 25 февраля будет бесплатной.
Об этом сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.
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Об этом сообщается на сайте мэра столицы. Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.
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