В  Ингушетии продлено следствия по делу о нападении на журналистов и правозащитников на границе с Чечней.

Об этом «Медиазоне» сообщил следователь по особо важным делам Иса Берсанов. Нападение на микроавтобус с сотрудниками «Комитета по предотвращению пыток», «Медиазоны», «Коммерсанта», The New Times, норвежского издания Ny Tid и Шведского радио произошло в марте 2016 года. Пассажиров избили и забрали их личные вещи. Нападавшие также подожгли автобус. После этого четырех журналистов госпитализировали.