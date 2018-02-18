В Ингушетии продлено следствия по делу о нападении на журналистов и правозащитников на границе с Чечней.
Об этом «Медиазоне» сообщил следователь по особо важным делам Иса Берсанов. Нападение на микроавтобус с сотрудниками «Комитета по предотвращению пыток», «Медиазоны», «Коммерсанта», The New Times, норвежского издания Ny Tid и Шведского радио произошло в марте 2016 года. Пассажиров избили и забрали их личные вещи. Нападавшие также подожгли автобус. После этого четырех журналистов госпитализировали.
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