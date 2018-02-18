Американский эсминец «Карни» миновал Босфор и вошел в Черное море.
Как говорится в заявлении ВМС США, он присоединится к уже находящемуся там американскому эсминцу «Росс». Боевые корабли будут задействованы для проведения морских операций по безопасности. В апреле 2017 года эсминец Ross нанес удар «Томагавками» по аэродрому Шайрат в ответ на химическую атаку, якобы проведенную правительственными силами Сирии в провинции Идлиб.
Комментарии6
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bozk 18 февраля 2018 | 03:22
Наш подводно-космический флот на страже, враг не пройдёт!
fresh_breeze 18 февраля 2018 | 03:30
Какая у американцев безопасность в Крыму? Такая же, как в Сирии, где они находятся в качестве интервентов.
Пусть посмотрят на Крым — издалека, а потом уходят, в Чёрном море посторонним долго нельзя находиться.
bozk 18 февраля 2018 | 03:39
fresh_breeze: я бы на месте крымчан выстоится вдоль береговой линии и показал бы америкосам свой голый имперский зад! Да на фоне Искандеров то! Трепещи америка!
wild82 18 февраля 2018 | 05:12
bozk: так езжай в Крым и показывай свой голый зад США. Или ты так пцстобрех. Лижбы пернуть.
salut__521 18 февраля 2018 | 04:26
Сегодня у путриотических морячков день повышенной дОбычи памперсов по киоскам...
opiatnovyi63 18 февраля 2018 | 04:29
Наши "ястребы" начнут верещать и клеваться..