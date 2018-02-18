Украинские националисты на киевском Майдане собирают сегодня вече за размежевание с Россией.

После митинга они намерены под флагами ОУН и в сопровождении звукоусиливающей аппаратуры снова пройти к зданию Россотрудничества, где накануне уже произошли беспорядки. Акция приурочена к годовщине событий 2014 года. Практически одновременно с маршем пройдет и митинг сторонников высланного из Украины экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Участники будут требовать отставки президента Петра Порошенко.