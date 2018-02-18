Украинские националисты на киевском Майдане собирают сегодня вече за размежевание с Россией.
После митинга они намерены под флагами ОУН и в сопровождении звукоусиливающей аппаратуры снова пройти к зданию Россотрудничества, где накануне уже произошли беспорядки. Акция приурочена к годовщине событий 2014 года. Практически одновременно с маршем пройдет и митинг сторонников высланного из Украины экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Участники будут требовать отставки президента Петра Порошенко.
Комментарии8
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bozk 18 февраля 2018 | 03:20
Мы ответим патриотическим митингом, весь посёлок будит пропитан имперским духом, да блинов с лопаты хоть поедим, урааа!
serhio_25__ 18 февраля 2018 | 03:24
bozk: Прикольно вы, укры, развлекаетесь. Деградация людского сообщества на лицо - возврат в каменный век, культура тотемов и табу, религиозные пляски у костров.
bozk 18 февраля 2018 | 03:35
serhio_25__: я россиянин, а Украины не существует вообще то
r88w556xl4 18 февраля 2018 | 03:42
Киев, 15 февраля. В 2014 году Крым мог «утонуть в крови», если бы Украина попыталась реализовать силовой сценарий на полуострове. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Михаил Коваль.
Спустя четыре года после воссоединения Крыма с Россией Коваль сделал признание, что действия главы СНБО Александра Турчинова по реагированию на ситуацию в Крыму были верными. По его словам, благодаря действиям главы СНБО в 2014 году якобы удалось не допустить кровопролития на полуострове. Коваль утверждает, что «если бы в Крыму прозвучал первый выстрел, на полуострове были бы горы трупов».
«Я вам двести процентов даю гарантий, что, если бы прозвучал первый выстрел, был бы Крым утоплен в крови», — заявил Коваль.
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.
serhio_25__ 18 февраля 2018 | 03:43
bozk: Дочь офицера? Все не так однозначно?
pnh__ptn 18 февраля 2018 | 04:06
serhio_25__: Признайся, ты ведь мальчика распял и больную пенсионерку насиловал, чтобы потом на хохлов спереть? ))
wild82 18 февраля 2018 | 05:33
А, что Укропитекам мешает пр ехать в Россию и в Москве проводить свои акции..... А, точно, в Москве они в лучшем случаи по своим мордам получат и в больничку отправятся. Сыкунишки.
velbkeirf1 18 февраля 2018 | 05:37
А дохлятину Бандеру будут сжигать или обойдутся символическим распилом российского газопровода