В  Петербурге возбудили два уголовных дела по факту столкновения автобуса с  электропоездом «Ласточка».

Дела расследуются по статьям о «халатности» и «нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте». Установлено, что накануне утром электричка, следовавшая в Выборг, совершила наезд на автобус «MAN». Автобус, в салоне которого было 15 пассажиров, оказался заблокирован закрытым шлагбаумом при переезде на зеленый сигнал светофора. Серьезно пострадал водитель.