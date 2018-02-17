Зюганов: Всероссийский съезд обманутых дольщиков продолжил свою работу, несмотря на провокации

Всероссийский съезд обманутых дольщиков, который проходил в Москве в Доме кино в субботу, продолжил свою работу, несмотря на провокации. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Это не активисты, а обманутые дольщики, приехавшие на съезд, вместе с несколькими журналистами телеканала «360» удалились из зала. А остальные все остались, и съезд продолжил работу. То, что провокаторы продолжают эту грязь, меня это не удивляет, но никогда в такие провокации журналистов не втягивали, а здесь просто стыдно и позорно за тот же канал», — сказал он.

По словам Г.Зюганова, инициатива пригласить его и кандидата в президенты П.Грудинина принадлежала оргкомитету съезда обманутых дольщиков.

В свою очередь Г.Зюганов отметил, что в работе съезда приняли участие более тысячи человек со всех регионов. «Каждый привез свои претензии, предложения и порядок решения. Съезд официально обратился к нам, и завтра-послезавтра мы соберем все предложения по каждому кооперативу, затем эти предложения передадим в правительство РФ, президенту и в Госдуму. Потребуем, чтобы еще раз вернулись к этому теме», — подчеркнул он.

«Мы обязаны помочь дольщикам — это самая позорная страница в новейшей истории России. Надо немедленно решать эту проблему. И для этого у государства есть все возможности. Надо немедленно принять реальную программу решения жилищной проблемы дольщиков в стране», — заключил он.

Как ранее сообщалось, обманутые дольщики, посетившие ежегодный Съезд к Дому Кино в Москве, вынуждены были покинуть зал по инициативе сторонников бизнесмена Павла Грудинина. Отмечается, что их выдворили после попытки задать ему вопрос о том, каким образом он намерен решить их проблему. Они заявили, что вместо обсуждения их проблем на встрече агитировали за кандидата в президенты Павла Грудинина. В свою очередь, организаторы мероприятия назвали недовольных женщин провокаторами и вывели их из зала.