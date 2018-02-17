Зюганов: Всероссийский съезд обманутых дольщиков продолжил свою работу, несмотря на провокации
Всероссийский съезд обманутых дольщиков, который проходил в Москве в Доме кино в субботу, продолжил свою работу, несмотря на провокации. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Это не активисты, а обманутые дольщики, приехавшие на съезд, вместе с несколькими журналистами телеканала «360» удалились из зала. А остальные все остались, и съезд продолжил работу. То, что провокаторы продолжают эту грязь, меня это не удивляет, но никогда в такие провокации журналистов не втягивали, а здесь просто стыдно и позорно за тот же канал», — сказал он.
По словам Г.Зюганова, инициатива пригласить его и кандидата в президенты П.Грудинина принадлежала оргкомитету съезда обманутых дольщиков.
В свою очередь Г.Зюганов отметил, что в работе съезда приняли участие более тысячи человек со всех регионов. «Каждый привез свои претензии, предложения и порядок решения. Съезд официально обратился к нам, и завтра-послезавтра мы соберем все предложения по каждому кооперативу, затем эти предложения передадим в правительство РФ, президенту и в Госдуму. Потребуем, чтобы еще раз вернулись к этому теме», — подчеркнул он.
«Мы обязаны помочь дольщикам — это самая позорная страница в новейшей истории России. Надо немедленно решать эту проблему. И для этого у государства есть все возможности. Надо немедленно принять реальную программу решения жилищной проблемы дольщиков в стране», — заключил он.
Как ранее сообщалось, обманутые дольщики, посетившие ежегодный Съезд к Дому Кино в Москве, вынуждены были покинуть зал по инициативе сторонников бизнесмена Павла Грудинина. Отмечается, что их выдворили после попытки задать ему вопрос о том, каким образом он намерен решить их проблему. Они заявили, что вместо обсуждения их проблем на встрече агитировали за кандидата в президенты Павла Грудинина. В свою очередь, организаторы мероприятия назвали недовольных женщин провокаторами и вывели их из зала.
Комментарии3
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kriimsdyk 17 февраля 2018 | 17:26
И чо, Зюга с Грудиней выдадут всем по квартире?
cattt 17 февраля 2018 | 17:29
kriimsdyk: Это они на словах против бандитов, а душой за.
Жирно жрать и сладко спать в Раше могут лишь настоящие жо..лизы!
daatan 17 февраля 2018 | 17:33
Наши хоккеисты опозорили пиндосов по полной!!!!