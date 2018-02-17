Кинорежиссер Алексей Герман вновь выступил в поддержку руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова
На показе своего фильма «Довлатов» в Берлине Герман отметил, что хотя в нашей стране нет цензуры, однако есть люди, которые хотят ограничить свободу творчества.
Герман является поручителем по делу Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств.
Комментарии6
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zigfridf 17 февраля 2018 | 17:14
Кажется, БГ уже объяснил все про этого бесталанного раздербанителя бюджета.
aleko_1 Александр Королев 17 февраля 2018 | 17:18
zigfridf: "И рассказать бы Гоголю... ...ей богу этот Гоголь бы не поверил бы..."
vor__mbh 17 февраля 2018 | 17:18
Сребренников - ЛЖЕЦ, и об этом говорят весьма уважаемые творческие люди.
Поэтому легко верится, что он ещё и финансовый мошенник, раздербанивший бюджетные средства - наши налоги.
daatan 17 февраля 2018 | 17:15
Видать не один Серебрянников народные деньги транжирил на свои удовольствия. Всех режиссеров прошерстить надо.
dddggg666 17 февраля 2018 | 17:16
а так же его поддержали-Надежда Толокно с её «бешеными влагалищами», поп -Гапон Якунин, вдова Толи Нарусова со своей путинской лошадкой, Бажена Немцова, узник совести находящийся во французских застенках Петя Павленскмй, Миша2 процента, Гена-гэбэшная крыса бежавшая с путинского корабля думая что он тонет, Константин Боровой, Илюша Понамарев , Борис Моисеев, Пенкин, Ксюша Гордон , Катя Беркова , Саша –Невзоров-Гнойный бывший журналист преврстившийся в жалкого шута Лена Собчак и другие достойные воинствующие русофобствующие пидератсты.
daatan 17 февраля 2018 | 17:30
dddggg666: вся когорта собралась :))))))))))))))