Кинорежиссер Алексей Герман вновь выступил в поддержку руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова

На показе своего фильма «Довлатов» в Берлине Герман отметил, что хотя в нашей стране нет цензуры, однако есть люди, которые хотят ограничить свободу творчества.

Герман является поручителем по делу Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств.