Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает бездоказательными обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы в США. Пока не будет фактов, все остальное можно считать «трепотней», сказал сегодня глава МИД России. При этом Лавров подчеркнул, что он ознакомился с отчетом помощника руководителя министерства внутренней безопасности США. Там, заметил глава российской внешней политики, опровергаются утверждения, будто какая-либо сторона повлияла на результаты выборов. Накануне в американском Минюсте сообщили, что во вмешательстве в президентскую кампанию обвиняются 13 россиян, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин, которого в прессе называют приближенным к Владимиру Путину.