Сергей Лавров считает бездоказательными обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает бездоказательными обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы в США. Пока не будет фактов, все остальное можно считать «трепотней», сказал сегодня глава МИД России. При этом Лавров подчеркнул, что он ознакомился с отчетом помощника руководителя министерства внутренней безопасности США. Там, заметил глава российской внешней политики, опровергаются утверждения, будто какая-либо сторона повлияла на результаты выборов. Накануне в американском Минюсте сообщили, что во вмешательстве в президентскую кампанию обвиняются 13 россиян, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин, которого в прессе называют приближенным к Владимиру Путину.
Комментарии14
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gvs 17 февраля 2018 | 17:06
Дебил, б@я... )))
pusto1 17 февраля 2018 | 17:12
Он и его ведомство до сих пор "на счетах считает", поэтому для них это непостижимо.
metvlag 17 февраля 2018 | 17:18
pusto1: А его Маня говорит, что нет никаких доказательств, что в Сирии убили пару сотен россиян.
да, вот не видела она доказательств. Лично не видела. И усе.
semia 17 февраля 2018 | 17:22
США требуют выдать им этих лиц для суда.Доказательств предостаточно.
niknik 17 февраля 2018 | 17:26
Это не важно убедительны или бездоказательны эти обвинения.
Потому уже не раз такое было, что в ответ на вопли Кремля, что нас бездоказательно в чем-то обвиняют, им давали в руки в документы, ознакомившись с которыми, всякие там Лавровы и прочие, снова в ответ начинали вопить, что всё это мура мол в чистом виде.
Так что знаем мы это - проходили - это вава путин такой у нас упертый, что идти в отказку и всё.
Соответственно, не вопить на весь мир надо, что всё это мол брехня, а просто спокойно брать эти документы и обращаться с ним в международный суд.
Но стопудово, Лавров и прочие д-лы никогда этим не будудт заниматься - проще квакать и плакать, что нас мол в очередной раз обидели, чем делать реальное дело!
Они все там такие.
daatan 17 февраля 2018 | 17:35
4:0 опозорили наши пиндосов
gordy 17 февраля 2018 | 17:07
"Сергей Лавров считает бездоказательными обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы в США"
Что скажет суд?
odobryam_s 17 февраля 2018 | 17:07
«Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противуположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, - словом, начнут гладью, а кончат гадью.»
«Мертвые души» Гоголь Н.В.
art_ 17 февраля 2018 | 17:36
odobryam_s: Вроде бы должны были промолчать после того, что американцы устроили в Сирии с ЧВК(?). Дешево и несерьезно реагировать после того, что произошло, - все остальное просто туфта на фоне произошедшего Несерьезные ребята. Так же как отмалчиваться под предлогом болезни неделю минимум, вместо того, чтобы отреагировать тут же.
vadimp 17 февраля 2018 | 17:19
"Сергей Лавров считает бездоказательными обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы в США"
И че? Пиндосам то до одного места, что там он считает.
sbk 17 февраля 2018 | 17:22
Дебилами хоть не обзывает, уже хорошо.
anatolr 17 февраля 2018 | 17:30
//Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает бездоказательными обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы в США.//
Человечек-лгун, из "Черного списка" не может иметь своего мнения.
А кроме того, когда он лжет, то хорошо знает правду. Если США обнародовали список, то ничтожному Лаврову никто ничего предъявлять не будет. А фигуранты, могут начинать трепещать - им светит лет по 30-40-50! Правда смешно?
Anatoлий
shalunok 17 февраля 2018 | 17:32
Опаньки, Лавров считать умеет... :D
cukker 17 февраля 2018 | 17:33
Пригожин и повар и компьютерный гений. Папаша Мюллер- Броневой, был поадекватней американского тупицы