Нападению подвергся сегодня киевский офис российского агентства по делам СНГ
Нападению подвергся сегодня киевский офис российского агентства по делам СНГ, соотечественников и международному гуманитарному сотрудничеству. Группа активистов одной из националистических организаций пришла в офис. Они потребовали показать документы о праве пользования зданием, а также обвинили Россотрудничество в том, что оно помогает сепаратистам в Донбассе. Видео разговора директора киевского офиса агентства Константина Воробьева с пришедшими появилось в социальных сетях.
Воробьев уже рассказал, что агентство обратилось в полицию в связи с сегодняшним нападением. В самом офисе активисты разрисовали стены угрозами в адрес России. Российский флаг в одном из помещений был осквернен.
Комментарии24
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liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 17:08
Раньше ездили в африку чтобы посмотреть на львов, а теперь ездят в львов чтобы посмотреть на африку. Неожиданный итог революции достоинства по-украински
vor__mbh 17 февраля 2018 | 17:10
На бывшей украине твёрдо установилась майдауновая власть клоунов и фашистов. ;-D
her 17 февраля 2018 | 17:13
Нападению подвергся сегодня киевский офис российского агентства по делам СНГ
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Гыыы, фашистских оккупантов ненавидела вся Европа, а чем путинский оккупант лучше? :-)
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 17:22
her: Не все. На украинде верят, что фашисты пришли их спасать. А злые русские в 1945 году лишили украинцев возможности работать на стройках и в борделях 3 рейха. Но после революции достоинства справедливость восстановлена, и жители украинды заняли свое законное место.
danko_vagina 17 февраля 2018 | 17:32
her: Пидарок сейчас Россия твоих хозяев пиндосцев как сранных котят раскатала в сухую. Так что соси у них почаще йух, чтобы они не забывали, что есть в России такие как ты йухососы!
poluputing 17 февраля 2018 | 17:20
vor__mbh: гнать рашистских фашиков надо взашей , а не разговоры разговаривать
cattt 17 февраля 2018 | 17:24
poluputing: СНГ давно сдох и что там делают эти сексоты?
poluputing 17 февраля 2018 | 17:23
liberal_vulgaris: никуда вы и раньше не ездили, нищеброды, а скоро вообще пускать перестанут дикарей
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 17:26
poluputing: А новости с украинды смотрят как передачу "в мире животных". Была такая когда-то :)
poluputing 17 февраля 2018 | 17:35
liberal_vulgaris: когда руководитель РНБО или действующий президент дают показания в прямом эфире, для вас это, конечно, странно. У вас даже дебатов нет, т.к вас за людей не держат
danko_vagina 17 февраля 2018 | 17:34
poluputing: Пидарок бандеровский иди подмой свою сраную жопу, а то скоро твой хозяин из-за океана придёт тебя трахать.
dddggg666 17 февраля 2018 | 17:08
......мы живем в уникальное время. Благодаря современным технологиям а главное бардаку на украине есть возможность как на машине времени переместиться в Германию 30-Х годов...когда по городам зверствовали нацисты -штурмовики СА Рёма. Увидеть рожи тех кто жег рубил и забивал членов антифашистских и коммунистических организаций. И НЕТЕРПИМОСТЬ КО ВСЕМУ ОППОЗИЦИОННОМУ ...СТУКАЧЕСТВО ИЗБИЕНИЕ УБИЙСТВА лидеров антифашистов да и просто несогласных!
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 17:10
dddggg666: Треба мочить руссофашисто везде, куда они тянут свои грязные кровавые лапы.
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 17:11
kriimsdyk: Вот как поляки лупят понаехавших к ним рагулей. Лупят и приговаривают: найдется дубина на бандеровское рыло ;)
poluputing 17 февраля 2018 | 17:29
dddggg666: бардак? В Украине рутением балуются и детишек коленями в снег ставят? А давеча вообще детёнок в снегу замёрз в Москве. От 100 до 200 соотечественников в Украине пиндосы безымянными мочат? С Сколько украинских самолётов в последнее время накрылось? Какие такие режиссёры сидят? Ась?
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 17:32
poluputing: На украинде вспышки гепатита а. Потому что прижимистые туземцы, чтобы сэкономить на воде, объединили водопровод с канализацией.
meteor1908 17 февраля 2018 | 17:10
Гы. Прям как наезжают на штабы Навального по всей России... Яблоко от яблоньки не далеко укатилось.
m_doc 17 февраля 2018 | 17:16
meteor1908: Сивокобыльный бред.
dddggg666 17 февраля 2018 | 17:13
На Россию повесили пенсии в Донбассе
Киев отказался выплачивать пенсии жителям не подконтрольных территорий.
В Министерстве юстиции Украины не придумали ничего лучше, чем спихнуть пенсионеров непризнанных донбасских республик на попечение Москвы. Платить им пенсии Киев не считает возможным.
В начале прошлого года официальные представители ООН выразили беспокойство в связи с нежеланием украинских властей выполнять социальные обязательства перед собственными гражданами, проживающими в зоне конфликта.
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 17:21
dddggg666: а как можно переслать деньги в бандитский лагерь? Отнимут. Пенсии выплачиваются на территории Украины, это естественно.
ingvar60 17 февраля 2018 | 17:18
Майданы плодят хунвейбинов. Это наш позор.
Игорь. Киев.
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 17:22
ingvar60: как тебя фашисты сильно дрючат?
puzanov 17 февраля 2018 | 17:22
Не верьте всяким злыдням, в Киеве прекрасная погода.... И об этом вам прекрасно расскажет "дядя" Матвей, а два молодых профессионала не зададут ему неудобных вопросов.... Как и о разгроме по беспределу редакции радио Вести, их коллег между прочим, об этом тоже умолчат суровые профи от журналистики.
ikar002 17 февраля 2018 | 17:29
бандеровцы путину помогают по недоумию или на деньги?