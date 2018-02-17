Нападению подвергся сегодня киевский офис российского агентства по делам СНГ, соотечественников и международному гуманитарному сотрудничеству. Группа активистов одной из националистических организаций пришла в офис. Они потребовали показать документы о праве пользования зданием, а также обвинили Россотрудничество в том, что оно помогает сепаратистам в Донбассе. Видео разговора директора киевского офиса агентства Константина Воробьева с пришедшими появилось в социальных сетях.

Воробьев уже рассказал, что агентство обратилось в полицию в связи с сегодняшним нападением. В самом офисе активисты разрисовали стены угрозами в адрес России. Российский флаг в одном из помещений был осквернен.