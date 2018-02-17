Независимые исследователи потребовали от России открыть доступ к заводу «Маяк»

Французская Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности потребовала от России открыть доступ к заводу «Маяк», где предположительно произошел выброс рутения. Эксперты считают это основной версией событий.

Российские власти скрывают факт аварии на заводе «Маяк» и не дают независимым экспертам приближаться к этому району. Об этом говорится в докладе французской Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности, который оказался в распоряжении «Новой газеты».

Тем не менее, замеры, которые все же были сделаны в декабре местными жителями и французскими журналистами, показали уровень рутения вблизи завода значительно выше официальных данных Росгидромета. При этом другие замеры следов радиации не выявили. Комиссия пришла к выводу, что окончательного вывода о происхождении выбросов сделать пока нельзя.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что выброс рутения мог быть связан с выполнением заказа по производству изотопа церия для французского Комиссариата по атомной и альтернативной энергии и итальянского Национального института ядерной физики.

Выброс на заводе «Маяк» предположительно произошел в сентябре прошлого года. Представители предприятия отвергают версии об аварии, а официальное расследование обстоятельств выброса пока так ни к чему и не привело.