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17:01, 17 февраля 2018

Независимые исследователи потребовали от России открыть доступ к заводу «Маяк»

Французская Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности потребовала от России открыть доступ к заводу «Маяк», где предположительно произошел выброс рутения. Эксперты считают это основной версией событий.

Российские власти скрывают факт аварии на заводе «Маяк» и не дают независимым экспертам приближаться к этому району. Об этом говорится в докладе французской Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности, который оказался в распоряжении «Новой газеты».
Тем не менее, замеры, которые все же были сделаны в декабре местными жителями и французскими журналистами, показали уровень рутения вблизи завода значительно выше официальных данных Росгидромета. При этом другие замеры следов радиации не выявили. Комиссия пришла к выводу, что окончательного вывода о происхождении выбросов сделать пока нельзя.
Ранее газета Le Figaro сообщила, что выброс рутения мог быть связан с выполнением заказа по производству изотопа церия для французского Комиссариата по атомной и альтернативной энергии и итальянского Национального института ядерной физики.

Выброс на заводе «Маяк» предположительно произошел в сентябре прошлого года. Представители предприятия отвергают версии об аварии, а официальное расследование обстоятельств выброса пока так ни к чему и не привело.

Комментарии

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bozk 17 февраля 2018 | 17:08

Вот ещё! Только французов нам тут не хватало, и так кругом либералы. А радиация укрепляет наш суверенитет - никто сюда не сунется

vor__mbh 17 февраля 2018 | 17:13

Лягушатники - а "мертвого осла уши"?? Как?

cattt 17 февраля 2018 | 17:18

vor__mbh: Лягушатники - а "мертвого осла уши"?==================
Рутений -это Россия и сразу видно от куда уши торчат,

metvlag 17 февраля 2018 | 17:21

vor__mbh: То что ты осел ясно было уже давно, а мертвым тебе стать недолго. Глотни рутения немного.
И будут им твои уши. мертвого осла то есть.

mumaras 17 февраля 2018 | 17:15

А вы докажите..... Это не мы...

ivar1964 17 февраля 2018 | 17:16

Завод "Маяк" не существует. Выброс рутения там не происходил. В российской таблице Менделеева рутений отсутствует. Французские журналисты - геи. Местные жители - либерасты. И "настамнет"!

eduard53 17 февраля 2018 | 17:36

ivar1964:
Зачётный стиль. Можно продолжать бесконечно: пожизненный самозванец - легитимен, госдура и басманные суды - независимы от кремля, мега-коррупции и озёрных карасей нету, моча всех наших чемпионов - кристально чистая и одинаковая ...

eduard53 17 февраля 2018 | 17:20

Наивные французы! Даже не всем нашим (российским, советским) спецам-ядерщикам разрешалось посещать столь закрытые объекты. Ещё бы в Арзамас-16 (нынешний кагбэ Саров) попросились бы погулять ...

sg70 17 февраля 2018 | 17:21

Независимые французские исследователи настолько же независимы как их презик, который только услышал от заокеанского господина бред про химоружие у Асада, как тут же услужливо вызвался Асада немножко побомбить.. В свое время еще один такой независимый стрекозел разбомбил одну соседнюю страну, превратив в руины некогда процветающее государство..

svenik 17 февраля 2018 | 17:22

Вован пукнул на заводе, не хочет выходить ... стыдно.

bloempje 17 февраля 2018 | 17:26

Все население России - заложники кремлевской банды шулеров.

(комментарий скрыт)

serhio_25__ 17 февраля 2018 | 17:36

Независимый завод Маяк не намерен подчиняться наезду французских властей и не пустит к себе французских агентов спецслужб.

gregor 17 февраля 2018 | 17:37

Независимые исследователи потребовали от России открыть доступ к заводу «Маяк»
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Песков ,от имени Кремля ,опроверг информацию ,что в России вообще есть завод "Маяк" .... . Даже города нет , где должен быть завод "Маяк " ,сказал Песков .
Так же Песков ,от имени Кремля ,опроверг ,что он Песков .

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