Мировой суд принял к рассмотрению три протокола в отношении кинотеатра«Пионер», где показали комедию «Смерть Сталина»
Учреждение культуры хотят оштрафовать за показ ленты без прокатного удостоверения, пишет РБК. В общей сложности же Минкультуры составило пять протоколов об административном правонарушении за демонстрацию фильма «Смерть Сталина». Первое заседание, по словам представителей кинотеатра, назначено на 22 февраля. «Пионер» успел показать комедию Армандо Иануччи только два дня — 25 и 26 января. Незадолго до этого показ ленты в России был запрещен. Каждый сеанс, по словам адвоката, чиновники трактуют как отдельное правонарушение.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
antimrakobes 17 февраля 2018 | 16:52
Вы ещё всех посетивших премьеру за экстремизм посадите, идиоты!
igorrrpadlowitchs 17 февраля 2018 | 16:56
antimrakobes: теперь комедия продолжится в мировом суде!
aleko_1 Александр Королев 17 февраля 2018 | 17:12
igorrrpadlowitchs: Как 80 лет назад... "Нет буржуазному кино, порочащему нашего великого... бла-бла-бла..."
danko_vagina 17 февраля 2018 | 16:54
Надо по 300 миллионов долларов накладывать штрафы, чтобы другим повадно не было.