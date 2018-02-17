Мировой суд принял к рассмотрению три протокола в отношении кинотеатра«Пионер», где показали комедию «Смерть Сталина»

Учреждение культуры хотят оштрафовать за показ ленты без прокатного удостоверения, пишет РБК. В общей сложности же Минкультуры составило пять протоколов об административном правонарушении за демонстрацию фильма «Смерть Сталина». Первое заседание, по словам представителей кинотеатра, назначено на 22 февраля. «Пионер» успел показать комедию Армандо Иануччи только два дня — 25 и 26 января. Незадолго до этого показ ленты в России был запрещен. Каждый сеанс, по словам адвоката, чиновники трактуют как отдельное правонарушение.