Российский миллиардер Роман Абрамович инвестировал в мессенджер Павла Дурова Telegram
Как пишут «Ведомости», со ссылкой на свои источники, сумма вложения могла составить 300 миллионов долларов. В то же время другой источник издания утверждает, что максимальный вклад со стороны российских бизнесменов не превышает 20 миллионов долларов. Общая сумма инвестиций составила 850 миллионов долларов. В компании Абрамовича ситуацию не комментируют. В январе представители мессенджера опубликовали отчет, согласно которому на развитие Telegram в прошлом году было потрачено 70 миллионов долларов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
uxo41 17 февраля 2018 | 17:04
михал иванович, через свой кошелёк пытается проникнуть в "телеграмм" и прощупать изнутри...
stas_russkiy 17 февраля 2018 | 17:11
uxo41: "...пытается проникнуть..."
Обычная передача бабла от чекистов чекисту.
pusto1 17 февраля 2018 | 17:18
а ведь мог и кёрлинг полюбить :)