Российский миллиардер Роман Абрамович инвестировал в мессенджер Павла Дурова Telegram

Как пишут «Ведомости», со ссылкой на свои источники, сумма вложения могла составить 300 миллионов долларов. В то же время другой источник издания утверждает, что максимальный вклад со стороны российских бизнесменов не превышает 20 миллионов долларов. Общая сумма инвестиций составила 850 миллионов долларов. В компании Абрамовича ситуацию не комментируют. В январе представители мессенджера опубликовали отчет, согласно которому на развитие Telegram в прошлом году было потрачено 70 миллионов долларов.