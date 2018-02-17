Следователи в Ингушетии продлили срок предварительного расследования нападения на микроавтобус с журналистами и правозащитниками на границе с Чечней. Само нападение произошло еще в марте 2016 года, когда неизвестные вытащили всех, кто находился в микроавтобусе, избили их, а машину сожгли. О продлении срока расследования корреспонденту интернет-издания «Медиазона» Егору Сковороде сообщил следователь по особо важным делам Иса Берсанов. Сковорода является одним из потерпевших по этому делу.