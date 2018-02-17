В Ингушетии продлили срок предварительного расследования нападения на микроавтобус с журналистами и правозащитниками
Следователи в Ингушетии продлили срок предварительного расследования нападения на микроавтобус с журналистами и правозащитниками на границе с Чечней. Само нападение произошло еще в марте 2016 года, когда неизвестные вытащили всех, кто находился в микроавтобусе, избили их, а машину сожгли. О продлении срока расследования корреспонденту интернет-издания «Медиазона» Егору Сковороде сообщил следователь по особо важным делам Иса Берсанов. Сковорода является одним из потерпевших по этому делу.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anemon 17 февраля 2018 | 16:45
Так и будут "расследовать", пока срок не выйдет.
vor__mbh 17 февраля 2018 | 16:58
Нечего тут и расследовать.
Нынче как... один "правозащитник" - мошенник, другой "правозащитник" - наркодилер, третий - половой извращенец и тд и тп. вспомним Героя Павленского.
По их делам - с ними и обходится простой российский народ.
Закрывать дело.