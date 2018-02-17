Представительство Россотрудничества в Киеве обратилось в полицию в связи с нападением на офис агентства в Киеве

Группа активистов ворвалась в здание. Они нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой, рассказал агентству ТАСС руководитель представительства Константин Воробьев. Он добавил, что возглавлял нападавших депутат Верховный Рады от Радикальной партии Украины Андрей Лозовой. На видео, которое появилось в социальных сетях, заснято, как участники нападения разрисовали стены краской написали оскорбительные лозунги. Кроме того, они сорвали и осквернили российский флаг. Минувшим летом группа активистов уже нападала на представительство Россотрудничества, тогда здание закидали дымовыми шашками.