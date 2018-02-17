Представительство Россотрудничества в Киеве обратилось в полицию в связи с нападением на офис агентства в Киеве
Группа активистов ворвалась в здание. Они нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой, рассказал агентству ТАСС руководитель представительства Константин Воробьев. Он добавил, что возглавлял нападавших депутат Верховный Рады от Радикальной партии Украины Андрей Лозовой. На видео, которое появилось в социальных сетях, заснято, как участники нападения разрисовали стены краской написали оскорбительные лозунги. Кроме того, они сорвали и осквернили российский флаг. Минувшим летом группа активистов уже нападала на представительство Россотрудничества, тогда здание закидали дымовыми шашками.
Комментарии28
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doorin 17 февраля 2018 | 16:40
Breaking news ! CРОЧНО !!!
Русские только что сорвали хоккейный матч с американцами !!!
=========================================
Директор медицинского департамента (МОК) Ричард Баджетт,
неожиданно для всех остановил хоккейный матч USA-Россия
сразу после окончания второго периода, который завершился
со счетом 3 : 0 в пользу русских.
Ричард Баджетт объявил всем зрителям пришедшим на
матч, что игра продолжена быть не может, т.к. у
русских обнаружено зашкаливающее содержание
допинга.
\ МОК, WADA \
minerr 17 февраля 2018 | 16:47
////Группа активистов ворвалась в здание. ///
О как, Эхо уже и террористов стало называть активистами - "Организация C14 («Сич») была внесена в международный реестр террористов. Реестр Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC определяет ее как «военизированную правую радикальную группу?
mercer57 17 февраля 2018 | 16:52
minerr: а разве можно быть террористом против страны-террориста ?
kit07_12 17 февраля 2018 | 16:56
mercer57: //а разве можно быть террористом против страны-террориста ? //
Конечно. Например, Бен Ладен был против США.
cattt 17 февраля 2018 | 17:34
minerr: А что, я хотел бы спросить, делают сексоты СНГ в Украине, ведь СНГ давно сдох.
bazilgu 17 февраля 2018 | 16:54
doorin: И какой дебил это написал? Совсем мозгов нет? Включи телевизор.
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 16:44
При беглом хохолбаши этих обезьян в клетках держали, а теперь они там власть :(
her 17 февраля 2018 | 16:52
liberal_vulgaris: При беглом хохолбаши этих обезьян в клетках держали, а теперь они там власть :(
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Тупые "патриоты" прос**ли Украину, "новороссию", "русский мир".
И в этом виноваты только они сами. :-)
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 16:56
her: Зато наших обезьян и петушков навального мы в строгости держим. Как только какой-нибудь наглый
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 16:58
liberal_vulgaris: хомяк решит, что он тут власть, ему сразу бьют рыло и сажают на 15 суток :)
doc8_vikt 17 февраля 2018 | 16:56
А что делает Россотрудничество среди дикарей?
m_doc 17 февраля 2018 | 17:00
doc8_vikt: "Очевидцы, рассказали изданию, что во время захвата в помещении находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу Ревизор. Всего в здании в тот момент находилось около 100 взрослых и детей."
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 16:45
По сусалам россотрудникам
vor__mbh 17 февраля 2018 | 16:50
Пьяные, тупые бандиты-бандеровцы, фашиствующие отпрыски мрази шухевича - это всё, что можно сказать о власти на бывшей украине ;-D
Приятно, что это видит весь цивилизованный Мир ! ))
politroller 17 февраля 2018 | 16:51
kriimsdyk: >>> По сусалам россотрудникам
агрессивен, как всякий хохол )
kiever 17 февраля 2018 | 17:08
kriimsdyk:, не петушись в пустую... свой петушиный пыл и героизм ты всегда можешь показать в "ато"
danko_vagina 17 февраля 2018 | 16:46
Необходима ответка: - насрать в центре культуры Украины в Москве и облить дерьмом хохлов завсегдатаем тоу-шоу на наших телеканалах.
ansata 17 февраля 2018 | 16:48
А на какое "россотрудничество" можно надеяться после известных событий?
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 16:51
ansata: Как это какое? Хохлюшки покупают у России уголь, еще и скидки попрошайничают.
mercer57 17 февраля 2018 | 16:54
чемодан - вокзал - рассея !
antimrakobes 17 февраля 2018 | 16:55
Это ж просто праздник для путинских говноботов. Щас зазвенят им шекели на боярку...
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 16:56
Отсотрудничались.
uxo41 17 февраля 2018 | 16:56
а когда групы "ССербов" и прочей нечисти врываются на выставки и в театры в родимой расее - это норма?
peresvet73 17 февраля 2018 | 16:57
"Спор хозяйствующих субъектов" - как говорит циничный Путин.
"Пранкер Вован" получает обраточки по всем направлениям своего же быдлячества.
dddggg666 17 февраля 2018 | 16:57
......мы живем в уникальное время. Благодаря современным технологиям а главное бардаку на украине есть возможность как на машине времени переместиться в Германию 30-Х годов...когда по городам зверствовали нацисты -штурмовики СА Рёма. Увидеть рожи тех кто жег рубил и забивал членов антифашистских и коммунистических организаций. И НЕТЕРПИМОСТЬ КО ВСЕМУ ОППОЗИЦИОННОМУ ...СТУКАЧЕСТВО ИЗБИЕНИЕ УБИЙСТВА лидеров антифашистов да и просто несогласных!
liberal_vulgaris 17 февраля 2018 | 17:01
dddggg666: Угу. Раньше ездили в африку чтобы посмотреть на львов, а теперь ездят в львов чтобы посмотреть на африку. Неожиданный итог революции достоинства по-украински :)
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 17:02
dddggg666: Это ты, говноед, с Рашкой спутал
litovec55 17 февраля 2018 | 17:35
kriimsdyk: с Рашкой спутал
Ты вроде крокодильчик ушастый, а тявкать начал как собачка беззубая!