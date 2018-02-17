Российские хоккеисты ведут в счете 2:0 в матче с США на Олимпиаде
Завершился первый период. В параллельном матче Словения играет со Словакией – 0:0. Ранее Чехия обыграла Канаду – 3:2, а Швейцария разгромила хозяев турнира, команду Южной Кореи, со счетом 8:0.
Комментарии17
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dvch_nic 17 февраля 2018 | 16:13
Возвращаются времена, когда в СССР похвалялись победами над студенческими командами из США и Канады.
Кому интересен хоккейный турнир, в котором участвуют только второразрядные игроки?
idshoohov 17 февраля 2018 | 16:25
dvch_nic:
Зато какое счастье будет, если Россия победит США в олимпийском хоккейном матче
bobiksdoh 17 февраля 2018 | 16:29
idshoohov: отомстят за Лейк-Плесид 1980 года, когда в финале слили студентам омэриканским.
vilingrad 17 февраля 2018 | 16:41
bobiksdoh: США: двое из Колхозной лиги( Спартак и Сочи), десяток из второразрядных клубов Европы; остальные- студенты. Ковальчук прыгает от радости, будто забил в финале Кубка Стенли. Чем бы дитя не тешилось...
bobiksdoh 17 февраля 2018 | 16:47
vilingrad: а потом, когда к власти придет очередной сталинопутен, будут снимать пафосные фильмы снимать о великих победах над супостатами и в очередной раз с колен страну поднимать. А гопота и пьянь подзаборная, хлебнув бояры, будут гордо: " Можым павтарить!" Воистину, страна непуганных идиотов...
shplint_03 17 февраля 2018 | 16:49
На "Эхо Москвы" траур.
rico76 17 февраля 2018 | 16:48
dvch_nic: дорогой мой, это Олимпиада! И если кого-то не отпустили из НХЛ, это проблемы этих стран.
Вспомним, что у нас тоже многих не хватает! Однако ребята бьются и после второго периода дерут звездно-полосатых 3:0!))
askos 17 февраля 2018 | 16:53
dvch_nic: Там 4 или 5 студентов в составе, остальные игроки средних европеиских клубов, и ни одного НХЛовца. Так что команда у США хуже среднего.
vladimir2018 17 февраля 2018 | 17:28
dvch_nic: а чёёё ты не истерил когда в Рио не было Исенбаевой и без неё по сути пригали студенты
neyexo 17 февраля 2018 | 16:27
команда называется OAR
zemljanka 17 февраля 2018 | 16:40
Ура!
daatan 17 февраля 2018 | 16:43
уже 3:0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bobiksdoh 17 февраля 2018 | 16:50
daatan: ура!!!!!! За путена, за сталена!!! Нагнем омэриканских бомжей, тьху, хоккеистов!
m_doc 17 февраля 2018 | 16:54
4:0
Нормальный ход.
eyjafjallajoekull 17 февраля 2018 | 16:59
Ну давайте я вам расскажу, что происходит: профессиональная сборная России играет против студенческой команды США. Американцам никто не объяснил, что это не спортивное, а политическое событие в России-достаточно посмотеть на ту истерику, в которой бьется аудитория на канале Россия. В США Олимпийские игры, к сожалению малопопулярны и желающие смотрят этот матч на 685 платном канале. То есть, если американцы проиграют это не заметит никто. Вообще никто. На CNN это сообщение будет затеряно в разделе "Спорт", впрочем, даже если бы наша команда и выиграла бы. Отдельно о российских игроках, типа Ковальчука (члена Putin team). Те менеджеры NHL, которые нанимают российских хоккеистов на наши деньги (а деньги ниоткуда не появляются) являются коллаборантами и уголовными преступниками, потому что содействуют возможности уничтожения нашей страны. Кстати послушайте Татьяну Тарасову, которая самые трудные годы в 90-х прожила в нашей стране,, а теперь разжигает реваншизм ("Была же Аляска нашей территорией"-ее слова). Нужно учиться мыслить и делать выводы.
potssovetsky 17 февраля 2018 | 17:02
Вот это новость! Победу предлагаю посвятить П-ну! А то знаете тольки П-на п-сом обзывать...
velbkeirf1 17 февраля 2018 | 17:15
Счет 4-0 осталось только морду набить