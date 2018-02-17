Российская команда выиграла четвертую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане
Завтра состоится мужская эстафетная гонка. Трансляция будет идти на Первом канале начиная с 9 утра по мсковскому времени.
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Завтра состоится мужская эстафетная гонка. Трансляция будет идти на Первом канале начиная с 9 утра по мсковскому времени.
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Комментарии12
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kara 17 февраля 2018 | 16:09
Да! Все хуже и хуже на Эхе
metalag 17 февраля 2018 | 16:22
kara: Действительно: КАК понимать информационное сообщение:
- "Российская команда выиграла четвертую медаль..."?:)))))
Пора менять редакторов ЭХА!:))))))
metulag 17 февраля 2018 | 16:34
metalag: Ну как же, дружок, тебе же сообщили, что россиянка Кузьмина. которая выступает почему-то за Словакию, куда переехала из Израиля, завоевала золотую медаль.
Значит у России теперь 4 медали. И все золотые. Понял?
nikto_nikak 17 февраля 2018 | 16:35
metalag: А кто этот отстой заменит? Тока Соловьев - больше некому.)))))
nikto_nikak 17 февраля 2018 | 16:33
kara: Точно! Уже просто сборище дебилов.)))
nikitin43 17 февраля 2018 | 16:15
Чё там наш брат Зума ?
seryj_wolk 17 февраля 2018 | 16:25
Победа Кузьминой в подзаборному Веслу не имеет никакого отношения. Весло заняло почетное тридцатое место. Рфия ликует?
bobiksdoh 17 февраля 2018 | 16:33
Эхо, вы об сосну ударились? Она за Словакию уже третью Олимпиаду катает и три золота словакам заработала. И финишировала со словацким флагом. Если уже Эхо ипанулось, то все, приплыли.))) Россия - родина слоноа!
yuriykyvich 17 февраля 2018 | 16:37
Вообще-то девушка уже с 2008 года гражданка Словакии, хоть и родилась в России. К тому же она уже была дважды Олимпийской чемпионкой - в 2010 и 2014 гг.
А вот интересно, останься она в России, попалась бы на допинге или ее просто к участию в Олимпийских играх не подпускали, потому и эмигрировала?
bobiksdoh 17 февраля 2018 | 16:38
Российская команда "Челси" выиграла чемпионат Англии.
alend 17 февраля 2018 | 16:40
ха ха ..редактор или кто там втюхал эту инфу с большого бодуна ..))))
demosua 17 февраля 2018 | 16:52
Кузьмина, выступающая за Словакию, выиграла медаль для российской команды?! Ну загнули журналисты! Впрочем отечественный потребитель хавает с удовольствием...