В Петербурге погиб рабочий во время чистки снега — гражданин Таджикистана упал с крыши
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В городе это уже вторая смерть сотрудника коммунальных служб за последние три дня.
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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В городе это уже вторая смерть сотрудника коммунальных служб за последние три дня.
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Комментарии6
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neyexo 17 февраля 2018 | 16:20
он там не работал
chnch 17 февраля 2018 | 16:32
У людей, в частности и у таджиков, аэродинамика ни к чёрту. Поэтому надо привязываться. И инструмент тоже. Намедни видел летающий ледоруб...
metulag 17 февраля 2018 | 16:36
chnch: Да, не умеют летать таджики,
хоть и в горах выросли.
zemljanka 17 февраля 2018 | 16:44
Соболезнования родным.
wasielna 17 февраля 2018 | 16:59
Соболезнования.
Как же, наверное, в их краю плохо, что они здесь бедолажат.
demosua 17 февраля 2018 | 17:07
ну хоть "аллах-акбар" он успел произнести?...