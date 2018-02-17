Минкультуры выдал кинотеатру «Пионер» 3 новых протокола об административном правонарушении за показ «Смерть Сталина»
Минкультуры выдал кинотеатру «Пионер» три новых протокола об административном правонарушении за показ фильма «Смерть Сталина». Их количество в общей сложности теперь достигло пяти.
В Минкультуры считают каждый сеанс «Смерти Сталина», состоявшийся в кинотеатре «Пионер» в конце января, отдельным правонарушением, рассказал РБК представитель ответчика Юлий Тай. По его словам, некоторые показы трактуются также как повторные нарушения. В случае, если все протоколы, выписанные Минкультуры, будут утверждены в трех инстанциях, то «Пионер» может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей или закрыт на 3 месяца. Тай добавил, что один из протоколов относится к показу, который в итоге не состоялся. Речь идет о сеансе 3 февраля, который был отменен. На него заранее было продано 16 билетов. В интервью «Коммерсанту» Тай отвечал, что они были куплены за наличные, а зрители просто не пришли за деньгами. Разбирательство в мировом суде, как рассказал представитель «Пионера», назначено на 22 февраля.
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» за два дня до премьеры, объяснив это тем, что в картине содержится запрещенная информация. Тем не менее, «Пионер» на протяжении двух дней показывал фильм, мотивируя это отсутствием у него решения ведомства.
Комментарии12
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cite 17 февраля 2018 | 16:10
Будут душить " Пионер" до конца, как впрочем любые ростки свободы в стране рабов.
cattt 17 февраля 2018 | 16:14
cite: Задушат любого, кто покусится на сралина, он их последний оплот
Кто смеется над сралином тому и современные бандиты ни почем.
shplint_03 17 февраля 2018 | 16:42
Владелец "Пионера" Мамут. Мамут еврей, и этим всё сказано. Евреи всегда вредили, вредят и будут вредить России. Ещё есть вопросы?
cattt 17 февраля 2018 | 17:01
shplint_03: Евреи всегда вредили, вредят и будут вредить России. Ещё есть вопросы?=================
Какие могут быть вопросы, инъекцию феназепама и в койку!
malanoff 17 февраля 2018 | 16:35
cite: "Пошли в новую атаку " За Ленина , за Сталина". Им мало 30-ть миллионов потерять. Таджиков наберут.
odobryam_s 17 февраля 2018 | 16:14
А каким боком кинотеатр (частное предприятие) подчиняется чинушам из министерства Культа?
jblack2 17 февраля 2018 | 16:30
odobryam_s: А каким боком, двигаясь на своей машине,
Вы подчиняетесь МВД?
Не в лесу ведь живём. Регламентирована почти любая деятельность...
iwan_feodorovich 17 февраля 2018 | 16:34
odobryam_s: Живешь в России - подчиняйся российским законам.
polsan 17 февраля 2018 | 16:31
Этому некчемному, сосущему деньги налогоплательщиков органу и лично министру - доктору околовсяческих и белгородских наук, надо выдать хотя бы 100000 новых протоколов об административном правонарушении ... и вообще закрыть нафиг, чтобы больше не вредили России и деньги народные не сосали!!
kunst54 17 февраля 2018 | 16:33
"Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду" (из клятвы пионеров)
dzinselub 17 февраля 2018 | 16:34
Ну посмотрел я в интернете эту комедию Смерть Сталина.Фильм действительно с убогой режиссурой.Запрещать его конечно же не следовало.Кассовых сборов он бы не принёс,а сейчас в статусе запрещённого прокат этой комедии возможно и окупит себя.
antimrakobes 17 февраля 2018 | 16:45
Похоже у Мединского после каждого выписанного протокола происходит непреднамеренная эякуляция. И он просто уже не может остановиться.))))