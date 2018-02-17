Минкультуры выдал кинотеатру «Пионер» 3 новых протокола об административном правонарушении за показ «Смерть Сталина»

Минкультуры выдал кинотеатру «Пионер» три новых протокола об административном правонарушении за показ фильма «Смерть Сталина». Их количество в общей сложности теперь достигло пяти.

В Минкультуры считают каждый сеанс «Смерти Сталина», состоявшийся в кинотеатре «Пионер» в конце января, отдельным правонарушением, рассказал РБК представитель ответчика Юлий Тай. По его словам, некоторые показы трактуются также как повторные нарушения. В случае, если все протоколы, выписанные Минкультуры, будут утверждены в трех инстанциях, то «Пионер» может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей или закрыт на 3 месяца. Тай добавил, что один из протоколов относится к показу, который в итоге не состоялся. Речь идет о сеансе 3 февраля, который был отменен. На него заранее было продано 16 билетов. В интервью «Коммерсанту» Тай отвечал, что они были куплены за наличные, а зрители просто не пришли за деньгами. Разбирательство в мировом суде, как рассказал представитель «Пионера», назначено на 22 февраля.

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» за два дня до премьеры, объяснив это тем, что в картине содержится запрещенная информация. Тем не менее, «Пионер» на протяжении двух дней показывал фильм, мотивируя это отсутствием у него решения ведомства.