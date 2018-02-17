Z Архив новостей новости
5 12 6 357
16:03, 17 февраля 2018

Минкультуры выдал кинотеатру «Пионер» 3 новых протокола об административном правонарушении за показ «Смерть Сталина»

Минкультуры выдал кинотеатру «Пионер» три новых протокола об административном правонарушении за показ фильма «Смерть Сталина». Их количество в общей сложности теперь достигло пяти.
В Минкультуры считают каждый сеанс «Смерти Сталина», состоявшийся в кинотеатре «Пионер» в конце января, отдельным правонарушением, рассказал РБК представитель ответчика Юлий Тай. По его словам, некоторые показы трактуются также как повторные нарушения. В случае, если все протоколы, выписанные Минкультуры, будут утверждены в трех инстанциях, то «Пионер» может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей или закрыт на 3 месяца. Тай добавил, что один из протоколов относится к показу, который в итоге не состоялся. Речь идет о сеансе 3 февраля, который был отменен. На него заранее было продано 16 билетов. В интервью «Коммерсанту» Тай отвечал, что они были куплены за наличные, а зрители просто не пришли за деньгами. Разбирательство в мировом суде, как рассказал представитель «Пионера», назначено на 22 февраля.

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» за два дня до премьеры, объяснив это тем, что в картине содержится запрещенная информация. Тем не менее, «Пионер» на протяжении двух дней показывал фильм, мотивируя это отсутствием у него решения ведомства.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

cite 17 февраля 2018 | 16:10

Будут душить " Пионер" до конца, как впрочем любые ростки свободы в стране рабов.

cattt 17 февраля 2018 | 16:14

cite: Задушат любого, кто покусится на сралина, он их последний оплот
Кто смеется над сралином тому и современные бандиты ни почем.

shplint_03 17 февраля 2018 | 16:42

Владелец "Пионера" Мамут. Мамут еврей, и этим всё сказано. Евреи всегда вредили, вредят и будут вредить России. Ещё есть вопросы?

cattt 17 февраля 2018 | 17:01

shplint_03: Евреи всегда вредили, вредят и будут вредить России. Ещё есть вопросы?=================
Какие могут быть вопросы, инъекцию феназепама и в койку!

malanoff 17 февраля 2018 | 16:35

cite: "Пошли в новую атаку " За Ленина , за Сталина". Им мало 30-ть миллионов потерять. Таджиков наберут.

odobryam_s 17 февраля 2018 | 16:14

А каким боком кинотеатр (частное предприятие) подчиняется чинушам из министерства Культа?

jblack2 17 февраля 2018 | 16:30

odobryam_s: А каким боком, двигаясь на своей машине,
Вы подчиняетесь МВД?
Не в лесу ведь живём. Регламентирована почти любая деятельность...

iwan_feodorovich 17 февраля 2018 | 16:34

odobryam_s: Живешь в России - подчиняйся российским законам.

polsan 17 февраля 2018 | 16:31

Этому некчемному, сосущему деньги налогоплательщиков органу и лично министру - доктору околовсяческих и белгородских наук, надо выдать хотя бы 100000 новых протоколов об административном правонарушении ... и вообще закрыть нафиг, чтобы больше не вредили России и деньги народные не сосали!!

kunst54 17 февраля 2018 | 16:33

"Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду" (из клятвы пионеров)

dzinselub 17 февраля 2018 | 16:34

Ну посмотрел я в интернете эту комедию Смерть Сталина.Фильм действительно с убогой режиссурой.Запрещать его конечно же не следовало.Кассовых сборов он бы не принёс,а сейчас в статусе запрещённого прокат этой комедии возможно и окупит себя.

antimrakobes 17 февраля 2018 | 16:45

Похоже у Мединского после каждого выписанного протокола происходит непреднамеренная эякуляция. И он просто уже не может остановиться.))))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 февраля Поздравить…

5 323 6 5057 16.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 14 февраля Поздравить…

5 421 6 7199 14.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 13 февраля Поздравить…

5 405 6 7070 13.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 15 февраля Поздравить…

5 365 6 7010 15.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 248 6 8076 12.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Стрельба по ложной цели Никаких жуликов «бойкотисты» не поймают, потому что в выборах не участвуют. И вообще: тот, кто не хочет отдать свой голос на выборах, никогда не сможет отстоять чужой…

5 228 6 10907 14.02
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...

5 167 6 9839 10.02
Kобщество, немцов, память, события
Блоги

Андрей Бузаров международный обозреватель, политический аналитик (Украина)

Украина и Польша, что дальше? После смены власти в начале 2014 г. новые руководители страны взяли активный курс на героизацию С.Бандеры и всего, что связано с украинским национализмом, заложив, таким образом, мину замедленного действия…

5 140 6 9870 12.02
Kполитика, общество, история, польша, украина, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Демократическая желтизна Участники этой мутной «демократической» волны не дают себе отчета в том, что качество её совершенно шариковского свойства вне зависимости от направления движения. И никакой «протест против власти» не оправдывает её хамского содержания

5 108 6 7658 12.02
Kдемократия, общество, власть, государство, мнения
Блоги

+ Настя Рыбка: «Я назначаю личную встречу Владимиру Путину» Настя Рыбка: «Я назначаю личную встречу Владимиру Путину» Буду рада наконец познакомиться лично…

5 418 6 96880 10.02
Kобщество, видео, путин, события
Блоги

На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина Фотография трёх улыбающихся мужчин на фоне флага появилась в соцсетях…

5 560 6 51657 16.02
Kфото, спорт, общество, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Истории у нас нет! Напишем нашу историю! Лживая концепция истории России, помноженная на утаивание и искажение важнейших фактов прошлого, возведенная в степень переписывания узловых исторических событий, уничтожает подлинную историю…

5 213 6 21594 12.02
Kистория, общество, мнения
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Дурново: Керлинг, который все полюбили! В ночь на вторник Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий взяли бронзу в соревнованиях смешанных пар. Для российского керлинга – это прорыв…

5 59 6 5970 13.02
Kспорт, общество, события
Блоги

Роман Цимбалюк шеф-корреспондент агентства УНИАН

«Мыжебратья» Можно предположить, что это представитель Украины, а может Германии, Франции или США описывает действия России на Донбассе и Крыму. Но на самом деле это не так…

5 169 6 17372 14.02
Kукраина, рф, сирия, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти Одна из улиц в Москве будет носить имя лейтенанта Красной армии Печерского…

5 199 6 21182 11.02
8читать ;смотреть
Kистория, политика, общество, видео, мнения
Новости

Евросоюз начнет снимать санкции с России после ввода миротворцев в Донбасс Это заявил глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль на мюнхенской конференции по безопасности…

5 51 6 5828

Популярное за неделю

Новости

В центре Москвы были задержаны 15 человек с плакатами против кандидата в президенты Павла Грудинина Это обманутые пайщики совхоза им. Ленина, которым руководит бизнесмен, сказал адвокат задержанных Александр Зорин…

5 42 6 32250
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Я скажу, что тебе, девочка, не надо беспокоиться, потому что у нее теперь в подписчиках будет спецпрокурор Мюллер и все CNN…

5 214 6 204302 10.02
#слушать 47:44 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
5 113 6 29420 13.02
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: «Кроме того, что отхватили Крым и испортили жизнь на Донбассе, что вы сделали-то?» Страшно изгадили атмосферу в стране и погрузили ее в дикую архаику, абсолютно лишили проекта будущего, страшно растлили, развратили ее…

5 670 6 221978 11.02
Kобщество, культура, политика, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Курс трупа 1:50 Вот просто представьте заголовок: «Десятки российских военнослужащих погибли в результате авиаударов США!» Представили такой заголовок? И правильно сделали, что не представили!..

5 324 6 135254 15.02
8читать ;смотреть
Kполитика, военные, армия, общество, сирия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6696203
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3298303

Сегодня в эфире