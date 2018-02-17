В Киеве группа из нескольких десятков радикальных националистов напала на здание Россотрудничества
Об этом сообщили представители офиса российского ведомства на Украине.
Около 30 человек из право-радикальной организации «Сич» на полчаса ворвались в здание представительства российского Федерального агентства по делам соотечественников. Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Украины Андрей Лозовой.Со слов пресс-секретаря киевского офиса Россотрудничества Светланы Буланенко, несколько людей с криками сорвали в помещении российский триколор, а на стены офиса нанесли надписи черной и красной краской. Сами националисты о своей акции сообщили в Фэйсбуке – на опубликованном видео группа молодых людей сжигает флаг, произносит слова об ответственности Москвы за ситуацию в Донбассе и утрату Крыма Украиной. Руководитель представительства в Россотрудничества в Киеве Константин Воробьев заявил о том, организации был нанесен материальный ущерб, были напуганы дети, находившиеся в момент инцидента на занятиях, всех около полусотни. Это далеко не первый случай нападения радикалов на представительство. В августе его забросали дымовыми шашками, а за месяц до этого там была сорвана презентация книги. Кстати, на завтра представители Руха ОУН запланировали масштабное вече и марш в направлении здания Россотрудничества под лозунгами «прекращения деятельности ФСБшного центра в Украине».
Комментарии22
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rips2 17 февраля 2018 | 16:06
Ну типичное рагулье..
shplint_03 17 февраля 2018 | 16:36
Давно пора поставить у входа пулемёты и как следует покрошить хохлопитеков.
politroller 17 февраля 2018 | 16:54
shplint_03:
не, мы не кровожадные
сами друг друга перебьют сотня за сотней
жаль мне их
book_publisher 17 февраля 2018 | 16:58
politroller:
Мы, конечно, не кровожадные, но если нашинские нападут на посольство Украины в Москве, то мало не покажется...
vilingrad 17 февраля 2018 | 16:44
rips2: Черной краской написали что-то нехорошее про Москву, красной- "Ху.ло"
Святотатство!
andrey_yrich_a 17 февраля 2018 | 16:09
Что ещё остаётся делать свидомым? Всё остальное - просра..., пардон, проскакали...
jblack2 17 февраля 2018 | 16:11
Трусливая киевская полиция посматривала на нападавших со стороны?..
fekoff 17 февраля 2018 | 16:13
Просто удивительно, что в Киеве до сих пор терпят сию "контору".
andy66 17 февраля 2018 | 16:14
А откуда в Киеве на 4 году бандеровской хунты могло взяться здание Россотрудничества? ))))
igormal62 17 февраля 2018 | 16:28
andy66: А это вдогонку к углю, нефтепродуктам и прочему импорту из страны-агоессора
jrec 17 февраля 2018 | 16:14
и шо? 30 НОДовцев куда то ворвались, что то сорвали, чёто покричали. везде своих ... хватает.
nikchimzwet886 17 февраля 2018 | 16:18
Я не понимаю, может это и есть высшее проявление демократии? Бей того, кто не нравится.
cite 17 февраля 2018 | 16:21
Отжать часть территории страны и лезть к ней с сотрудничеством - лицемерие по нашему.Морду не набили и на том спасибо.
blackandwhite 17 февраля 2018 | 16:24
Да нет, тут какая-то ошибка. Откуда в Бандерштате радикалы, они же уже в Европе по самые труселя. Кружевные...
olgkiev 17 февраля 2018 | 16:35
О! Я давно подозревают что половина этих "патриотов" или их лидеры на зарплате у Москвы... Вот такой повод с Украинской точки зрения - никакого(ведь уже почти 4 года такое). Зато если посмотреть с российской точки зрения -
повод железобетонный отвлечь внимание от гибели вагнеровцев в Сирии.
sg70 17 февраля 2018 | 16:36
Херои, кули. В АТО идти как то сцыкотнго, а тут чего бы не повоевать? олько вот когда в Польшу поедет дерьмо за бывшими панами убирать, на границе скажет что бандера - садист и убийца, а нациков он сам ненавидит. Такова подлая натура скакломозглых ублюдкоа..
vilingrad 17 февраля 2018 | 16:46
sg70: Ну да. Вот мочой фотки на выставке в Москве обливать- это имперское величие:)
sg70 17 февраля 2018 | 17:07
vilingrad:
Напоминаю. Тех кто это делал - полиция задержала..
ha12raz 17 февраля 2018 | 16:36
На личную контору Писькова
ushkujnik 17 февраля 2018 | 16:43
Взять всех уродов на карандаш...
После освобождения Киева - интернировать...
Ну, или на худой конец, тихо пристрелить и бросить в Днепр...
Собакам - собачья смерть. И так будет...
vlasta64 17 февраля 2018 | 16:45
Дибилоиды на марше поклонение убийце поляков и евреев Бандере, дает свои плоды.
potssovetsky 17 февраля 2018 | 16:54
Вот это герои! Настоящие! А как они Крым-то обороняли от москалей, много дней и ночей! Раздать всем ордена! Слава Украине! Порошенке слава!