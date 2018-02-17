В Киеве группа из нескольких десятков радикальных националистов напала на здание Россотрудничества

Об этом сообщили представители офиса российского ведомства на Украине.

Около 30 человек из право-радикальной организации «Сич» на полчаса ворвались в здание представительства российского Федерального агентства по делам соотечественников. Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Украины Андрей Лозовой.Со слов пресс-секретаря киевского офиса Россотрудничества Светланы Буланенко, несколько людей с криками сорвали в помещении российский триколор, а на стены офиса нанесли надписи черной и красной краской. Сами националисты о своей акции сообщили в Фэйсбуке – на опубликованном видео группа молодых людей сжигает флаг, произносит слова об ответственности Москвы за ситуацию в Донбассе и утрату Крыма Украиной. Руководитель представительства в Россотрудничества в Киеве Константин Воробьев заявил о том, организации был нанесен материальный ущерб, были напуганы дети, находившиеся в момент инцидента на занятиях, всех около полусотни. Это далеко не первый случай нападения радикалов на представительство. В августе его забросали дымовыми шашками, а за месяц до этого там была сорвана презентация книги. Кстати, на завтра представители Руха ОУН запланировали масштабное вече и марш в направлении здания Россотрудничества под лозунгами «прекращения деятельности ФСБшного центра в Украине».