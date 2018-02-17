Бывший генсек НАТО предложил разместить в Донбассе не менее 20 тысяч миротворцев
Андерс фог Расмуссен отметил что это небольшая миротворческая операция, если сравнивать с другими странами. По его словам, с 2014 года были убиты более 10 тысяч человек, и это просто позор для Европы, передает «Интерфакс». Расмуссен, ныне советник президента Украины выступил на мюнхенской конференции по безопасности. Ранее сегодня на этом форуме Петр Порошенко призвал к международной изоляции России.
Комментарии48
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captain_ 17 февраля 2018 | 16:03
Когда начинаешь изучать адовые биографии путинских ближайших дружков - как будто в помойную яму ныряешь. Надо же сколько говна вокруг себя собрать. Он и сам это понимает и пытается компенсировать "доверенными лицами" из числа звезд музыки и театра.
doorin 17 февраля 2018 | 16:04
Журналист The Washington Examiner Том Роган считает,
что все последние события вокруг и в самой Украине
говорят о том, что настойчиво толкая Украину в наступление
на Россию, Америка и Европа таким образом
хотят наконец-то окончательно решить вопрос
с надоевшей им всем Украиной, но... руками Кремля.
\ Тhe Washington Examiner \
vezdehod 17 февраля 2018 | 16:10
Предложение дельное...Ещё бы границу с Россией перекрыть и - порядок.
shplint_03 17 февраля 2018 | 16:29
vezdehod: А в жопу вам всем пройти не хочется? И тебе, и Расмуссену, и "Эху", и его фанам. Ничего, сволочь, дай срок. Всех вас вычислим и танками передавим.
vezdehod 17 февраля 2018 | 16:32
shplint_03:
А в жопу вам всем пройти не хочется? И тебе, и Расмуссену, и "Эху", и его фанам. Ничего, сволочь, дай срок. Всех вас вычислим и танками передавим.
=====================================================================
Тьфу на тебя.
cattt 17 февраля 2018 | 16:35
shplint_03: Ни какой операции не потребуется, если закрыть границу между Донбассом и Россией.
Все эти Моны, Гвогдики, Скады, ТочкиУ, сразу замолчат, без постоянной доставки снарядов и России.
И мир наступит, впреки не желанию всяких shplintов!
daatan 17 февраля 2018 | 16:45
И не жалко же Расмуссену этих бедолаг натовских вояк. :)))))
headhunter_ 17 февраля 2018 | 16:59
daatan: "И не жалко же Расмуссену этих бедолаг натовских вояк. :)))))"
Интересно, а Вовке хоть немножко жалко 300 "ихтамнетов"?
oldpartizan 17 февраля 2018 | 17:02
shplint_03: там же ты сидишь, не гоже владельца прогонять.
teleo 17 февраля 2018 | 17:12
shplint_03: "Всех вас вычислим и танками передавим."
Вы для начала своих из Сирии побитых соберите. Как про победы, это россказни о великом СССР, как о своих победах, так не успели объявить о второй, полной и окончательной в Сирии, так через месяц трупы не можете собрать.
raffal 17 февраля 2018 | 17:19
shplint_03: Ничего, сволочь, дай срок. Всех вас вычислим и танками передавим.
_____________________
Вы ИДИОТ? Вопрос риторический, ответ очевиден. Разногласия могут быть только полный ИДИОТ или конченный ИДИОТ;)
metalag 17 февраля 2018 | 16:34
vezdehod: Так ведь Путин сказал:
- НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!
dmi3tum 17 февраля 2018 | 16:16
doorin: а почему ваша ольгинская стенгазета называется The Washington Examiner?
rips2 17 февраля 2018 | 16:21
doorin: так они с самого начала это делают, с 2014 года, как только поняли, что ни товары свои через Украину ,без пошлин не смогут сюда гнать, ни платить Россия за евроинтеграции шароварников не станет.. И только хахалы все скачут и думают, что их вот вот примут в ЕС и круасаны на Крещатике , сами в рот залетать станут ))
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 16:47
rips2: тебе в рот кое-что другое прилетает с регулярностью.
metalag 17 февраля 2018 | 16:30
doorin:Туточки важен нюанс: ГДЕ именно господин Расмудссен хочет разместить миротворцев?:)))))
На линии разграничения?
На территории не признанных Республик?
Или на границе с с Россией?
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 16:48
metalag: Повсюду. Незаконные вооруженные формирования надо везде нейтрализовать и обезвредить.
oldpartizan 17 февраля 2018 | 17:05
kriimsdyk: и утилизировать.
metalag 17 февраля 2018 | 17:12
kriimsdyk: По моему личному разумению, надобно сначала уничтожить нацистскую Власть в Киеве.
А потом граждане Украины разберутся сами.
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 17:20
metalag: Власть в Украине демократически избрана, это не Рашка
daatan 17 февраля 2018 | 16:49
metalag: В земле степей Донбасса. :)
yuriykyvich 17 февраля 2018 | 16:50
metalag: Вообще-то ВЕЗДЕ, и это будет правильно.
alehan00074 17 февраля 2018 | 17:11
metalag: в Ростовской области надо размещать и пендюрить эту сволочь еще на подходе к украинской границе.
alehan00074 17 февраля 2018 | 16:13
Конечно, "это просто позор для Европы". Ни путирашка, ни хохлы не способны навести порядок. Если поставить войска НАТО на даунбас и в ростовскую область, отпендюрить всех этих ряженных отпускников (а для НАТО это как не фиг делать -см. Сирия, отпускники приЖопина) то в регионе будет мир и порядок!
perestarok 17 февраля 2018 | 16:40
alehan00074: " то в регионе будет мир и порядок!"
Как в Ираке или Афганистане.
alehan00074 17 февраля 2018 | 17:15
perestarok: Ливию забыл - там ихнему фюреру вручили черенок в зад. С тех пор Вован Таврический уснуть не может спокойно...аж приболел и слег после того как США/НАТО слегка размялись на приЖопинских в Сирии.
contador 17 февраля 2018 | 16:49
captain_: Вы Расмуссена говном именуете? Если этот Расс даёт такие глупые советы Порошенко, то гнать его нужно с украины.
metalag 17 февраля 2018 | 17:15
contador:Так на Украине собирают говно со всей Европы и Северной Америке....
И даже из Грузии!:)))))
vladimir2018 17 февраля 2018 | 17:04
captain_: как будто в помойную яму ныряешь.
===
а зачем тебе туда нырять?!
ты ж оттедова не вылазиешь
jblack2 17 февраля 2018 | 16:07
Бывший генсек пусть сказки внукам рассказывает и носочки вяжет...
Коль ушёл с поста, пусть будет скромнее...
ushkujnik 17 февраля 2018 | 16:08
Никаких "миротворцев" в Донбассе.
С этой болтологией и разводом пора заканчивать...
Путин заигрался с "миротворчеством" и "партнёрством"...
Россия должна признать ДНР и ЛНР в административных границах.
Ввести регулярные войска.
Предъявить ультиматум Киеву.
Если кремлёвские сидельцы с этим планом не согласны - Кремль следует освободить...
Хватит отступать.
И хватит позорить Россию - в Норвегии, на Украине, в Сирии...
nikitin43 17 февраля 2018 | 16:11
ushkujnik: для путена ЧМ по футболу дороже всех лугандонцев с лугандонятами ..
rifles 17 февраля 2018 | 16:11
ushkujnik: ))))Да ты опять пьяный на работе,гадина.
odobryam_s 17 февраля 2018 | 16:20
ushkujnik: А зачем? И, чтобы не позорить Россию, легче было просто не соваться ни на Украину, ни в Сирию.... Представляете, сколько бы людей могло не погибнуть, сколько разрушений не случилось бы? И нынешних международных и внутренних проблем у страны и в помине бы не было! Но нет, блин, нужно было вляпаться во все это дерьмо.....
gonduras_on_kolima 17 февраля 2018 | 16:32
ushkujnik: // Никаких "миротворцев" в Донбассе.
С этой болтологией и разводом пора заканчивать...
Путин заигрался с "миротворчеством" и "партнёрством"... //
Слышь, клоун, он не заигрался, он загнался, причём в угол.
Кто не будет согласен с этой схемой по миротворцам - см. 7-е февраля, Сирия, Хашам.
Та же байда будет происходить и с руссо-террористическими бандформированиями в Лугандоне.
// Россия должна признать ДНР и ЛНР в административных границах.
Ввести регулярные войска.
Предъявить ультиматум Киеву. //
Может, и должна, но она в лице Окурка сцыт кипятком при одной мысли об этом.
И после Хашама температура кипятка поднялась до предела.
// Если кремлёвские сидельцы с этим планом не согласны - Кремль следует освободить...
Хватит отступать.
И хватит позорить Россию - в Норвегии, на Украине, в Сирии... //
Будет не так, клоун ватный.
Кремляди твой путриотический нюх топтали подошвами.
Не нравится - вали в Сирию или КНДР, пока границы ещё открыты.
Если нет, то закатай хлеборезку и гордись скрепами, аника-воин.
metalag 17 февраля 2018 | 16:38
ushkujnik: В принципе я согласен с Вами. Но...Вы мелко мыслите:
- а что делать с территорией возле Азовского и Черного морей от Мариуполя до Измаила?:)))))
Оставлять Киевским нацистам?
ushkujnik 17 февраля 2018 | 16:54
metalag: Провозгласить - Одесскую НР, Николаевскую НР, Херсонскую НР, ну и далее по списку... В принципе, всё это тнужно было делать весной 2014... Но трусость Путина и его окружения - в итоге кастрированные образования... А нацистов - давить по всей Малороссии, вплоть до Галиции... Собрать там всех отмороженных, как в лепрозории, пусть прыгают и майданят...
metalag 17 февраля 2018 | 17:18
ushkujnik: Я согласен с Вами! Но, как сказал один Очень Умный еврей:
- "Эти вопросы не по моей зарплате."......:))))))
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 16:50
ushkujnik: Россия должна признать
Кому должна? Тебе должна?
Россия знает, что делает, и огрызки донецкой-луганской областей здесь нам нафиг не уперлись, содержать этих обезьян.
А то что им когда-то обещали, так мало кто на ком жениться обещал...
metalag 17 февраля 2018 | 17:26
kriimsdyk: "...содержать этих обезьян."
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Вы нарываетесь! По Вашему получается, что в Донбассе - "обезьяны" и в Киеве - "демократы"?
Которые исповедует "общеевропейские ценности"...и имеют полное право уничтожать "обезьян"?
Вы, действительно, нарвались!
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 17:28
metalag: да не суетись ты под клиентом, как Рыбка хренова))))
gvs 17 февраля 2018 | 16:15
Если такую толпу разместят - водочную промышленность и секс-индустрию Украины ждет небывалый подъем )))
neyexo 17 февраля 2018 | 16:16
пусть подождет
не до Донбасса сейчас
blackandwhite 17 февраля 2018 | 16:27
Говорит позор для Европы, а сам деньги у этого шоколадного позора вытягивает. Советник епть...
cukker 17 февраля 2018 | 16:44
советник президента украины? значит-лютый враг Донбасса
kriimsdyk 17 февраля 2018 | 16:52
cukker: лютый враг Донбасса Сурков, который всё это затеял. Как и лютый враг русского и украинского народа, а чего ждать от получеченца-полуеврея.
vpu2011 17 февраля 2018 | 16:57
Давно ппора было
kiever 17 февраля 2018 | 17:17
клоун старается, отрабатывает зарплату в гривнах, поэтому и готов нести любую чушь, придуманную в киеве, как и остальные прокиевские пропагандисты, а то быстро станет "агентом путина", как саакашвили