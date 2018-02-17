Бывший генсек НАТО предложил разместить в Донбассе не менее 20 тысяч миротворцев

Андерс фог Расмуссен отметил что это небольшая миротворческая операция, если сравнивать с другими странами. По его словам, с 2014 года были убиты более 10 тысяч человек, и это просто позор для Европы, передает «Интерфакс». Расмуссен, ныне советник президента Украины выступил на мюнхенской конференции по безопасности. Ранее сегодня на этом форуме Петр Порошенко призвал к международной изоляции России.