Россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, завоевала золото на Олимпиаде
Биатлонистка стала чемпионкой в масс-старте. Второй пришла Дарья Домрачева из Белоруссии, на третьем месте Тирил Экхофф из Норвегии. Татьяна Акимова из олимпийской команды России пришли 30-й. Как известно, Анастасия Кузьмина это родная сестра биатлониста Антона Шипулина.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vezdehod 17 февраля 2018 | 15:38
Так и должно быть...Свобода - лучше. чем несвобода.
djuga 17 февраля 2018 | 15:47
vezdehod: Так и должно быть...Свобода - лучше. чем несвобода.
==============================================================
Да, а нам остается только облизываться и горестно вздыхать. Сегодня попадание в десятку наших биатлонисток и биатлонистов преподносится как грандиозный успех - чуть ли не победа.
Что-то неладно у нас в биатлоне. Выгнали Пихлера, а он шведок натаскал, довел до олимпийского пьедестала...
ed10075 17 февраля 2018 | 15:43
Молодец! С победой! Большой привет Мутко и остальной чиновничьей камарилье!
ha12raz 17 февраля 2018 | 15:43
За Словакию или Словению ?
Склько бы ни верещал Губерниев----сестра Шипулина_, а ни Словакия, ни Словения никогда не согласятся стать частью РФ, как и сам Шипулин никогда не будет олимпиоником, а Кузьмина рссиянкой.
furk 17 февраля 2018 | 15:46
Она терерь такая же россиянка, как Мутко - балерина Большого театра.
vilingrad 17 февраля 2018 | 15:51
Как золото, так... и чего они все уезжают, а? Тут и батуты, и фу ты-ну ты, и новый ботокс в челе на подходе...
alexgross022018 17 февраля 2018 | 16:02
vilingrad: А за это отдельное спасибо надо сказать педерациии биатлона и лично мудаку Тихонову.
razval74 17 февраля 2018 | 15:53
Да зачем Рашке какой-то биатлон, у нас теперь в пустынное сафари принято вкладываться - там медалек на всех хватит.
alexgross022018 17 февраля 2018 | 15:59
И какой идиет пишет подобные бредни - она уже не Россиянка и много-много лет. Сначала эти долбоклювы в федерации вели себя с Настей как свиньи и скоты, а теперь хоть как то пытаются примазаться. А вот россиянка Катя Акимова - на своем законном 30-м месте.
ostrov_ok 17 февраля 2018 | 17:14
Какой то этот биатлон не танковый!