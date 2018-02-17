Россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, завоевала золото на Олимпиаде

Биатлонистка стала чемпионкой в масс-старте. Второй пришла Дарья Домрачева из Белоруссии, на третьем месте Тирил Экхофф из Норвегии. Татьяна Акимова из олимпийской команды России пришли 30-й. Как известно, Анастасия Кузьмина это родная сестра биатлониста Антона Шипулина.