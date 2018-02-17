Роман Абрамович может быть одним из основных инвесторов мессенджера «Телеграм»
По сведениям газеты «Ведомости», миллиардер мог вложить в компанию 300 млн долларов. Всего Павел Дуров привлек 850 млн долларов. Средства пойдут на создание собственной криптовалюты мессенджера.
Комментарии2
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konstantin7k 17 февраля 2018 | 15:56
почему Телеграм, а не Яндекс, например, не скрепно как-то...?
polsan 17 февраля 2018 | 16:37
konstantin7k: их величество хотят дружить с Западом и не попасть под санкции! :)