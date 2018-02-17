США настаивают на том, что власти Сирии продолжают применять химоружие
О наличии доказательств заявил помощник президента по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. На мюнхенской конференции по безопасности он призвал мировое сообщество привлечь сирийское правительство к ответственности. Власти Сирии обвинения отрицают. Россия в этом вопросе выступает на стороне Башара Асада.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
doorin 17 февраля 2018 | 15:40
По данным израильской разведки, к химической
атаке в сирийском г.Африн также причастны не
только турки, но и иранские боевики, воюющие
на стороне головорезов Асада и русских.
\ The Times of Israel \
aleks50 Алексей Клубников 17 февраля 2018 | 15:42
Кремль выступает адвокатом отравителя. Почему бы и нет, если сам по уши в полонии.
prof57 17 февраля 2018 | 15:43
У американцев уже миллион доказательство и ни одной предъявы.
sir_sar 17 февраля 2018 | 15:46
Настаивать на веру мало.
Нужно для наглядности пробиркой потрясти.
estate_photo 17 февраля 2018 | 16:05
Очень плохая тенденция, все политики стали врать, даже не заботясь о правдоподобности своего вранья.
blackandwhite 17 февраля 2018 | 16:19
Министр обороны США говорит доказательств нет, этот дятел говорит, что есть. Врача!
Врача! Полцарства за врача!