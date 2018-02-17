США настаивают на том, что власти Сирии продолжают применять химоружие

О наличии доказательств заявил помощник президента по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. На мюнхенской конференции по безопасности он призвал мировое сообщество привлечь сирийское правительство к ответственности. Власти Сирии обвинения отрицают. Россия в этом вопросе выступает на стороне Башара Асада.