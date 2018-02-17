Владимир Мединский заявил, что в обществе нет интереса к запрещенному фильму «Смерть Сталина»

По словам главы Минкульта, людей эта тема не интересует в принципе, а волнует только перевозбужденных журналистов. Об этом министр сказал в интервью ВВС. Мединский сказал, что у британской комедии отозвали прокатное удостоверение из-за того, что фильм, по его мнению, глумится над советским прошлым.