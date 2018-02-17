Владимир Мединский заявил, что в обществе нет интереса к запрещенному фильму «Смерть Сталина»
По словам главы Минкульта, людей эта тема не интересует в принципе, а волнует только перевозбужденных журналистов. Об этом министр сказал в интервью ВВС. Мединский сказал, что у британской комедии отозвали прокатное удостоверение из-за того, что фильм, по его мнению, глумится над советским прошлым.
Комментарии39
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bloempje 17 февраля 2018 | 16:46
Общество, в интерпретации В. Мединского, - он сам и другие прощелыги, превратившие Россию в страну тупорылых склонных захапать себе чего побольше приматов.
bmrt 17 февраля 2018 | 16:57
Неуважаемый псевдодоктор наук Мединский !
Не Ваше ср...ое дело указывать хотя бы мне (пенсионеру), что, где и когда смотреть, читать и слушать.
Этими указивками "успешно" занималось т.н. Политбюро КПСС. Чем закончилось - видно не только на лицах, но ина задних местах народонаселения несчастливой России.
...тьфу...
potssovetsky 17 февраля 2018 | 16:59
Не знаю насчёт фильма, но к медянскому точно никакова антиресу нет