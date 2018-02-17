Алексей Герман-младший выступил в защиту Кирилла Серебренникова на Берлинском кинофестивале
«Худрук Гоголь-центра не виновен,» — заявил режиссер, который выступил в суде его поручителем, передает из Берлина корреспондент «Эха Москвы». На фестиваль Алексей Герман-младший привез фильм «Довлатов». Картина вместе с 9 другими фильмами претендует на главный приз Берлинале.
Комментарии3
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amarnsky 17 февраля 2018 | 15:38
Там то - что защищать - надо тут...
shplint_03 17 февраля 2018 | 17:03
Зачем нам такие, как этот Герман-мл? Бездарь, ничтожество и изготовитель антироссийских поделок. Тоже нашёл себе героя. Довлатов это просто еврей из "колбасной" волны эмиграции. Жил в Квинсе, носил бороду и имел большую носяру. Подвизался в бульварных эмигрантских листках. Еле сводил концы с концами. Страдал запоями. Умер в нищете. Конец истории.
nikitin43 17 февраля 2018 | 15:50
зачем это расеи , в ней путен с железняком и Шапокляк - яровой .