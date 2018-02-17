Алексей Герман-младший выступил в защиту Кирилла Серебренникова на Берлинском кинофестивале

«Худрук Гоголь-центра не виновен,» — заявил режиссер, который выступил в суде его поручителем, передает из Берлина корреспондент «Эха Москвы». На фестиваль Алексей Герман-младший привез фильм «Довлатов». Картина вместе с 9 другими фильмами претендует на главный приз Берлинале.