Следователи не нашли подтверждения того, что погибшую в детском саду девочку могли забыть на морозе
По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная дисфункция. Признаков переохлаждения и следов травм не обнаружено, говорится на сайте Следственного комитета. О том, что ребенок мог остаться без присмотра, сообщили ранее некоторые СМИ. Трагедия произошла в Москве накануне утром. Ребенку было 3 года. возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
Комментарии6
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ramen 17 февраля 2018 | 15:39
А ЧТО могли обнаружить СЛЕДОВАТЕЛИ?
Он что, патологоанатомы?
Да. они могли ПОСТАВИТЬ ВОПРОС перед судебным медиком. Но НЕ ОНИ "находят", а именно судебные медики.
Следователи только РЕГИСТРИРУЮТ то, что им написали в заключении эксперты.
anemon 17 февраля 2018 | 15:39
Даже если и так, как можно было не заметить упавшего ребенка, и оставить его лежать? О чем речь, вообще?
igor20012 17 февраля 2018 | 15:39
Это страшно, но причиной смерти вполне могло быть сердце. У моего родственника тоже в детском саду ребенок впал в кому, пол-года был в коме, его и в израиль возили, и все бестолку-умер. Жутко ранняя детская смертность от сердечных болезней.
bindigo 17 февраля 2018 | 15:44
Идиоты...Стресс...Шок...Сердечная дисфункция...Она же жаловалась,что на нее орали...
razval74 17 февраля 2018 | 15:57
После прогулки что, детей не пересчитывают?
К вечеру обнаружили какого-то валяющегося ребенка в снежной куче.
zemljanka 17 февраля 2018 | 16:05
Соболезнование родителям.