Следователи не нашли подтверждения того, что погибшую в детском саду девочку могли забыть на морозе

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная дисфункция. Признаков переохлаждения и следов травм не обнаружено, говорится на сайте Следственного комитета. О том, что ребенок мог остаться без присмотра, сообщили ранее некоторые СМИ. Трагедия произошла в Москве накануне утром. Ребенку было 3 года. возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».