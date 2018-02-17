Главный мышелов резиденции премьер-министра Британии кот Лари подрался с котом Палмерстоном из британского МИДа

«Драма на Даунинг-стрит этим утром… Шерсть и ошейник пали в битве котов», — написал журналист ITV Ник Дикстон в своем твиттере. Как отмечается, после драки питомцев на земле остался именно ошейник Ларри, из чего газета Daily Mail делает вывод, что он проиграл. Ранее СМИ писали, что Лари ленится и не ловит мышей, а Палмерстона посадили на диету.