Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от «диких и лживых» обвинений, которые способствуют «злонамеренным игрокам», включая Россию. Его слова распространила пресс-служба Белого дома, комментируя обвинения Минюста в адрес россиян, якобы пытавшихся вмешаться в американские выборы.

В своем «Твиттере» Трамп написал, что согласно документам Минюста, запущенная Россией «антиамериканская кампания» началась в 2014 году, т.е. до того, как он объявил о желании баллотироваться в президенты. Это говорит об отсутствии какого-либо сговора его штаба с российскими властями. Кроме того, «на результаты выборов это не повлияло», — отметил президент.

Американские власти накануне предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. При этом отмечается, что на исход выборов эти действия не повлияли.