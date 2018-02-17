Дональд Трамп призвал отказаться от «диких и лживых» обвинений, которые способствуют «злонамеренным игрокам»
Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от «диких и лживых» обвинений, которые способствуют «злонамеренным игрокам», включая Россию. Его слова распространила пресс-служба Белого дома, комментируя обвинения Минюста в адрес россиян, якобы пытавшихся вмешаться в американские выборы.
В своем «Твиттере» Трамп написал, что согласно документам Минюста, запущенная Россией «антиамериканская кампания» началась в 2014 году, т.е. до того, как он объявил о желании баллотироваться в президенты. Это говорит об отсутствии какого-либо сговора его штаба с российскими властями. Кроме того, «на результаты выборов это не повлияло», — отметил президент.
Американские власти накануне предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. При этом отмечается, что на исход выборов эти действия не повлияли.
Комментарии3
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opiatnovyi63 17 февраля 2018 | 05:37
Трамп и есть показательный результат вмешательства РФ в выборы в США!
velbkeirf1 17 февраля 2018 | 05:44
Мдас в одну ночь Барак превратился в дядю Тома а Мишель в кривоногую негритянку
alle_op 17 февраля 2018 | 05:59
Я что понял то, может, конечно, и не прав, но, если бы за Трампиком небыло бы пригляда, продал бы он всю Америку кремлю.
Может померещилось...