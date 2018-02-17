Бывшая супруга Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская подтвердила свое увольнение из Россотрудничества
Она возглавляла представительство агентства во Франции с июня прошлого года. Фотография заявления об уходе опубликовано в ее Instagram. В письме на имя главы ведомства Солоцинская пишет, что ее происхождение из семьи высокопоставленных дипломатов не позволяет ей мириться с формулировками «утрата доверия» и им подобными. Как рассказал РБК источник в окружении Солоцинской, в начале февраля в представительстве Россотрудничества прошла проверка Счетной палаты.
О том, что экс-жена пресс-секретаря президента может быть уволена в ближайшее время в связи с утратой доверия, сообщил со ссылкой на источники «Дождь». Как утверждают собеседники телеканала, причиной отставки стало наличие двух компаний, не упомянутых в декларации. Другой источник добавил, что Солоцинская пыталась препятствовать своему увольнению, угрожая связями с кандидатом в президенты Ксенией Собчак и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Комментарии5
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pmasel 17 февраля 2018 | 05:24
угрожая связями с
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Господом богом. )))
archibald_dandy_esquire 17 февраля 2018 | 05:25
Уважаемые леди и сэры,
меня всегда умиляла приставка "Рос" к создаваемым конторам ФСБ -
Роскомнадзор
Роспотребнадзор
Росшлангнадзор
и так далее.
а чем занималась контора Россотрудничество?
Огласите успехи данного образования - что успело запретить Россотрудничество или с кем оно Россотрудничает?
Не слыхал ранее о таком наросте.
Хотя, наверняк, есть такие конторы, где тихо осваивают бюджет и не высовываются - вроде Росзаборнадзор, Ростазнадзор, Росутюгнадзор, Росямонадзор, Росфигчегоегознаетнадзор.
clandestino 17 февраля 2018 | 05:33
Выходит, голубых кровей мадам - из семьи высокопоставленных дипломатов! Тогда да, какие -такие проверки? Буду знать. Раньше я ошибочно полагал, что самый высокопоставленный, породистый, ливрейный дипломат находится в непосредственном распоряжении старшего сержанта госбезопасности, а если нет, то старлея грушника - кому кто достанется. А тут вот оно как. Ну, буду знать вдругорядь. Как же теперь россотрудничество будет без светлейшего попечительства и надзора? Тяжёлые времена для него настают. Не, ну вообще! Какие-то две компании! Да она в глаза их не видела!
klukvik 17 февраля 2018 | 06:05
как ей теперь ипотеку гасить? в Булонский лес на заработки?
ugas 17 февраля 2018 | 06:28
Я давно подозревала, что в России у власти и ее приближенных нет ни совести, ни мозгов. Значит, эта девушка из семьи "высокопоставленных дипломатов" считает, что мошенничать и незаконно обогащаться ей можно, но вот пережить формулировку "всвязи с утратой доверия" - это непереносимо. Так теперь местечко освободилось еще для одного потомка "высокопоставленных" - Михалкова? У него, вроде, недавно душа болела по поводу этой должности?