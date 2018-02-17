Бывшая супруга Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская подтвердила свое увольнение из Россотрудничества

Она возглавляла представительство агентства во Франции с июня прошлого года. Фотография заявления об уходе опубликовано в ее Instagram. В письме на имя главы ведомства Солоцинская пишет, что ее происхождение из семьи высокопоставленных дипломатов не позволяет ей мириться с формулировками «утрата доверия» и им подобными. Как рассказал РБК источник в окружении Солоцинской, в начале февраля в представительстве Россотрудничества прошла проверка Счетной палаты.

О том, что экс-жена пресс-секретаря президента может быть уволена в ближайшее время в связи с утратой доверия, сообщил со ссылкой на источники «Дождь». Как утверждают собеседники телеканала, причиной отставки стало наличие двух компаний, не упомянутых в декларации. Другой источник добавил, что Солоцинская пыталась препятствовать своему увольнению, угрожая связями с кандидатом в президенты Ксенией Собчак и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.