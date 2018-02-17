Для кандидатов на пост президента России начинается период предвыборной агитации в средствах массовой информации
Он стартует за 28 дней до выборов. Впрочем, не все претенденты примут участие в дебатах. От такой возможности решил воздержаться действующий глава государства Владимир Путин. Завершится агитационный период в ночь на 17 марта, когда наступит день тишины.
Комментарии2
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igorrrpadlowitchs 17 февраля 2018 | 05:17
Какая агитация- шмагитация! Вове по фиг!
alle_op 17 февраля 2018 | 06:11
Смешная такая заметочка, с издевкой.