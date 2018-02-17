Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Мексики

По данным Геологической службы США, эпицентр толчков находился в 109 км к юго-западу от города Оахака. Очаг залегал на глубине около 25 км. После этого произошло еще порядка 60 повторных толчков. По информации Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, угроза цунами не ожидается. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.

Тысячи жителей Мехико выбежали на улицы и опасаются возвращаться внутрь зданий. В городе массово выключились светофоры, частично прервалась подача электричества, как следствие возникли большие пробки.