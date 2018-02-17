Здание школы во Флориде, где были убиты 17 человек, решено снести
Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на результаты предварительного обсуждения с участием членов школьного совета. По данным агентства, идея сноса трехэтажного здания уже обсуждалась активом школы с членами заксобрания штата. Расходы на снос старой школы и постройку новой оценили в 30 миллионов долларов. Ранее глава школьного округа Роберт Рэнси сказал, что здание, где произошла трагедия, не должно больше использоваться для обучения школьников. Напомню, в минувшую среду 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины, открыл огонь по учащимся и преподавателям. Он арестован и признал свою вину.
Комментарии2
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liquidsky__ 17 февраля 2018 | 05:23
Это такой новый метод роспила? А сносить будут всю или только те классы где пулял круз? Туда еще холяцкого прораба поставить надо, он им такие схемы накатает..
velbkeirf1 17 февраля 2018 | 06:08
Стоит и РФ увековечить память убиенных флоридских школьников акцией последний звонок в районе посольства США