Здание школы во Флориде, где были убиты 17 человек, решено снести

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на результаты предварительного обсуждения с участием членов школьного совета. По данным агентства, идея сноса трехэтажного здания уже обсуждалась активом школы с членами заксобрания штата. Расходы на снос старой школы и постройку новой оценили в 30 миллионов долларов. Ранее глава школьного округа Роберт Рэнси сказал, что здание, где произошла трагедия, не должно больше использоваться для обучения школьников. Напомню, в минувшую среду 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины, открыл огонь по учащимся и преподавателям. Он арестован и признал свою вину.