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04:08, 17 февраля 2018

В Пензе частично обрушилась торцовая стена пятиэтажки

Никто не пострадал. На четвертом этаже образовалась сквозная дыра. В мэрии винят в случившемся жильцов дома. Они установили в ванной стиральные машины, но не подключили к канализации. В результате отработанная вода выливалась на стены, перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и из-за низких температур стали разрушаться. Повреждения были зафиксированы с пятого до первого этажа. В мэрии отметили, что дом раньше был общежитием. Сейчас в нем располагается более 260 жилых помещений, большинство из которых находится в собственности. В горадминистрации сообщили, что сегодня начнутся восстановительные работы. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

Комментарии

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j_partizan 17 февраля 2018 | 04:29

Косвенное упущение коммунальных служб - видели, знали, но должны мер не предпринимали.

ginbin_ 17 февраля 2018 | 04:40

Это что то новое, они что, в форточки сливали?

hrenvam 17 февраля 2018 | 05:22

Типа - отмазались...

alle_op 17 февраля 2018 | 05:31

"В мэрии винят в случившемся жильцов дома."

Мерия, а после общаги, перед тем как жилые помещения устраивать, ремонт делать не пробовали?

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