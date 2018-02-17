В Пензе частично обрушилась торцовая стена пятиэтажки

Никто не пострадал. На четвертом этаже образовалась сквозная дыра. В мэрии винят в случившемся жильцов дома. Они установили в ванной стиральные машины, но не подключили к канализации. В результате отработанная вода выливалась на стены, перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и из-за низких температур стали разрушаться. Повреждения были зафиксированы с пятого до первого этажа. В мэрии отметили, что дом раньше был общежитием. Сейчас в нем располагается более 260 жилых помещений, большинство из которых находится в собственности. В горадминистрации сообщили, что сегодня начнутся восстановительные работы. Виновные будут привлечены к административной ответственности.