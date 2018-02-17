В обвинении в адрес 13 россиян не говорится, что их вмешательство оказало влияние на результаты выборов в 2016 году
Об этом сообщил Замгенпрокурора США Род Розенстайн. Тем не менее, по его словам, из этого заключения следует, что россияне хотят посеять раздор в Соединенных Штатах. Также в документе утверждается, что ответчики зарегистрировали и контролировали сотни адресов электронной почты у американских провайдеров, использовали их для контактов со СМИ, чтобы вести подрывную деятельность.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 17 февраля 2018 | 04:21
Не исключено, что главным манипулятором этой подрывной деятельности является Наш Гарант!
bozk 17 февраля 2018 | 04:26
У нас в посёлке все уверены что мы выбрали Трампа
liquidsky__ 17 февраля 2018 | 04:47
" хотят посеять раздор.....вести подрывную деятельность."
Слышали уже формулировки в 37, скоро и методы пиндосо-госдепа сравняются..
archibald_dandy_esquire 17 февраля 2018 | 05:06
liquidsky__:
Вы не можете отойти от кальки и пытаетесь пришить белыми нитками 1937 год СССР к действиям США :) Неужели Вы предполагаете, что в США будут массовые поиски "врагов-кргугом", и миллионы неугодных будут посажены на электрические стулья вместо расстрелов в СССР образца 1937 г.?
Так написано в пригожинских методичках или это Ваше собственное умозаключение, добытое Вашей неустанной кипящей по ночам мозгодеятельностью?
liquidsky__ 17 февраля 2018 | 05:16
archibald_dandy_esquire: Несомненно белыми. США окружены друзьями, вон стену строят поэтому за надцать лярдов. 21 век на дворе, какие расстрелы и стулья? Укольчики, газики и т.д. И у меня сейчас вечер.