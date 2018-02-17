В обвинении в адрес 13 россиян не говорится, что их вмешательство оказало влияние на результаты выборов в 2016 году

Об этом сообщил Замгенпрокурора США Род Розенстайн. Тем не менее, по его словам, из этого заключения следует, что россияне хотят посеять раздор в Соединенных Штатах. Также в документе утверждается, что ответчики зарегистрировали и контролировали сотни адресов электронной почты у американских провайдеров, использовали их для контактов со СМИ, чтобы вести подрывную деятельность.