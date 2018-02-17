В МЧС рассказали подробности о крупном ДТП в Крыму, жертвами которого стали семь человек, в том числе четверо детей
В МЧС рассказали подробности о крупном ДТП в Крыму, жертвами которого стали семь человек, в том числе четверо детей, еще девять пострадали. Водитель «ВАЗ» на трассе Керчь — Феодосия при обгоне грузовика, столкнулся с ним по касательной и вылетел на полосу встречного движения «под встречный грузовик». «В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей». Возгорание составило 30 кв.м. Затем, в условиях темноты и плохой видимости, участником аварии стал еще один грузовик. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 35 человек и 12 единиц техники.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
j_partizan 17 февраля 2018 | 04:39
Обгон с выездом на встречную полосу движения - один из самых сложных маневров. Поэтому начинающим водителям, а также водителям с низкой культурой вождения, его лучше не совершать.
j_partizan 17 февраля 2018 | 04:43
К тому же, провокации аварий другими участниками движения не редки.