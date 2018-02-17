Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократии» и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года», — сказал Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины призвал европейцев выступить против признания итогов российских выборов в Крыму и строительства газопровода «Северный поток-2».