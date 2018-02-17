Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократии»
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократии» и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года», — сказал Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины призвал европейцев выступить против признания итогов российских выборов в Крыму и строительства газопровода «Северный поток-2».
Комментарии3
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opiatnovyi63 17 февраля 2018 | 03:50
Россия это регресс и реакция! Спасибо Нашему Вождю..
salut__521 17 февраля 2018 | 03:59
Ну так уж и нигде... Есть вполне приличное место - над путриотическим сортиром с дыркой на обоср...х досках.
liquidsky__ 17 февраля 2018 | 04:42
Это в 404 демократия что-ли, где люди сидят в тюрьмах за посты в фб против хунты,а потом их меняют на торнадовцев, насиловавших детей? лолка-парашака