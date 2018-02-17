Евгений Пригожин не беспокоится по поводу обвинений в свой адрес со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера
«Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», – сказал бизнесмен.
Ранее сообщалось, что офис спецпрокурора США по делу «о России» обвинил 13 граждан и три компании, в том числе «Агентство интернет-исследований» Евгения Пригожина, во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Комментарии11
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brandfa 17 февраля 2018 | 03:16
Пригожин не беспокоится по поводу обвинений в свой адрес со стороны спецпрокурора США
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Ещё бы ... после Ливии их всех гораздо больше беспокоят обвинения со стороны недовольного российского народа. ...а Америка (с их правосудием и гуманизмом) это не повод для беспокойства.
zapadnay 17 февраля 2018 | 03:50
Напомнило, как пару-тройку лет назад все хлопали в ладоши и радовались, что попали в списки. А сейчас, как пишут СМИ, бегают по Вашингтону, чтобы их в списках не было.
begly_ 17 февраля 2018 | 03:54
Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», – сказал бизнесмен. ///
А если начнут вывозить дяволов прямо из Кремля "Морские котики", как когда то захотели и вывезли Бен Ладена?.
opiatnovyi63 17 февраля 2018 | 03:24
А Пригожин не беспокоится по поводу многочисленных жертв в отрядах так называемой ЧВК Вагнер?
solomonster 17 февраля 2018 | 05:21
opiatnovyi63: "Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке." -- покуда мои гениталии не вложили в дверной просак.
peresvet73 17 февраля 2018 | 03:25
Этого ублюдка скорее в России укокошат, чем американские санкции достанут. Врагов он себе нажил, как среди наёмников, так и среди силовиков.
severnaj 17 февраля 2018 | 03:26
Пригожин, американцы требуют выдачи этих тринадцадати персонажей. Вы там тринадцатым номером. Поскольку американцы очень серьезно отнеслись к этому, в случае невыдачи будут какие-то меры. И, возможно, Путин вынужден будет это сделать..... А там суд не Басманный и не Усть-Лабинский :-)))) Готовьтесь к неприятностям.
kukrynx 17 февраля 2018 | 03:50
severnaj: Несчастные "интернет иследователи" осиротеют...
salut__521 17 февраля 2018 | 03:53
Не бепокоишься? Ну-ну... Как говорил один мой знакомый, покойник, - я слишком много знал.
patriotr 17 февраля 2018 | 03:59
Мерзопакостная м р а з ь
liquidsky__ 17 февраля 2018 | 04:44
спецпрокурор США- это современный аналог берии американского разлива.