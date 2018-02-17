Евгений Пригожин не беспокоится по поводу обвинений в свой адрес со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера

«Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», – сказал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что офис спецпрокурора США по делу «о России» обвинил 13 граждан и три компании, в том числе «Агентство интернет-исследований» Евгения Пригожина, во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.